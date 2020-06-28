Bilim Kurulunun son toplantısında da gündeme gelen vaka artışlarına yönelik değerlendirmelerde "Mesela şehir dışından gelenler akrabalarla buluşmuş, geniş sofralar kurulmuş. Toplu ziyaretler yapılmış. Özellikle Anadolu'daki vaka artışının en büyük sebebi, aile içindeki bulaşmalardan kaynaklanıyor" görüşü dile getirildi.

GENÇLER VİRÜSÜ EVE TAŞIYOR

İkinci büyük sebep ise bütün ikazlara rağmen kız isteme, nişan ve taziye gibi geleneksel toplantıların devam etmesi ve bu ortamlarda kuralların ihlal edilmesi olarak gösterildi. Bu gibi faaliyetler için başka illerden gelen akrabaların bu törenlere katılarak, virüsü bulaştırdığına dikkat çekildi. Kurul, virüsün yayılmasındaki üçüncü sebebin ise gençlerin vurdumduymazlığından kaynaklandığı tespitini yaptı.