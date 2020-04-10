Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü köşe yazısı şöyle:



Fox'un kadrolu ekonomisti dün yine ekrandaydı.

Sabah sabah ne dediğini dinleyim, dedim.

Yıllarca Ekonomi Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptığı dönemlerde yüzüne bakmadığı dar gelirlileri, işçileri, ücretli çalışanları bir savunuyor ki, sormayın.

Duyan da toplumun ihtiyacı olan kesimlerini çok önemsediğini, sosyal politikaları tüm hayatı boyunca benimsediğini filan sanır.

Belki birçoğunuz kendisinin bakanlık yaptığı dönemleri unuttunuz.

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Hatırlasınıza...IMF mektuplarından övünerek bahsederdi.Bir bakardık, içinde emekçilerle ilgili yıkım dolu maddeler çıkardı.Fon sufleyi verirdi, kendisi hemen Türkiye'de ikna turlarına başlardı.