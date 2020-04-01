İçişleri Bakanlığı'nın belediyelerin yardım kampanyasını iptalini eleştiren Amerikan sermayeli FOX TV'nin spikeri Fatih Portakal yine skandal sözlere imza attı.



TÜRKİYE'DE "ÖZERKLİK" SKANDALI!

Portakal, Türkiye'deki belediyeleri Türkiye'de bir özerklik varmış gibi 'Yerel Hükümetler' olarak tanımladı. Skandal sözler sonrası sosyal medyada Portakal'a tepki yağdı.







KORONA PROVOKASYONU!

Portakal ayrıca koronavirüse karşı başlatılan ve kısa sürede desteğin çığ gibi büyüdüğü "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası hakkında da provokatif söylemlerde bulundu.



Maaşını ödeyen ABD'de parası olmayan vatandaşların ölüme terk edildiğini unutan, sokaklarda seyyar morgların dolaştığı gerçeğini görmezden gelen, Avrupa'nın çöken sağlık sistemini göz ardı eden Portakal, bağış kampanyası üzerinden koronayla mücadelede dünyaya örnek olarak gösterilen Türkiye'ye dil uzattı.







SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ:

Vatandaşlar, Fatih Portakal'ın provokasyonuna sosyal medyada tepki gösterdi. ABD sermayeli FOX'un ABD tetikçiliği yaptığı yönünde yorumlar yapan vatandaşlardan tepki yağınca #ProvokatörPortakal Twitter'da trend topic oldu.







