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    • 11.04.2020 08:39
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    "Paravan lider" 'a rest: Çanakçıların programına katılacağına...

    Sabah Gazetesi yazarı , bugünkü köşeyazısında, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına katılan için "Kanal kanal gezmene de gerek yok, "genel" ve her gazeteciye açık bir basın toplantısı yaparsın, kendini bilen her yayın organı muhabir gönderir. Kimseye "kıyak" yapmana gerek yok. Bunu yaparsan, zaten pek düşük olan itibarın daha da eksilir." ifadelerini kullandı.

    Paravan lider Ali Babacan'a rest
    İşte Sabah Gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın "Gül yüzünü göstermiş" adlı köşeyazısı:

    Abdullah Gül demedik, 'ın gül yüzü...
    Biz tam "Babacan yaşıyor mu" diye sorarken o da çıkmış konuşmuş meğer. Çarçur kanallara bakmadığım için farkına varamamışım.
    Ne oldu şimdi? "Ofsayt"a mı düştük?
    Hayır. Biz ona "çanakçıların programına katıl" dememiştik ki...




    Doğru dürüst ve "muteber" yani itibar sahibi bir kanala çık, demek istemiştik. "AK Parti seçmenleri ölsünler de biz iktidara gelelim" diyen yaratığı konuşturan kanalcığa değil. "Yerel hükümetler" isteyen Amerikan ajanlarının kanallarına hiç değil.
    Kanal kanal gezmene de gerek yok, "genel" ve her gazeteciye açık bir basın toplantısı yaparsın, kendini bilen her yayın organı muhabir gönderir. Kimseye "kıyak" yapmana gerek yok. Bunu yaparsan, zaten pek düşük olan itibarın daha da eksilir.
    Acaba, o mahut televizyon tartışmasında İmamoğlu'na soruları önceden vermekten utanmamış "tarafsız gazeteci" sana da verdi mi? Bu haltı tekrar yedi mi?

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