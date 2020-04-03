Yerel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçti. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirler de, sayısız vaatlerde bulunan CHP'li belediyeler geçen 1 yılda seçmen için pişmanlık oldu. İşte vaatlerinin hepsi seçim meydanlarında kalan CHP'li belediyelerin 1 yıllık seçim karnesi:İSTANBUL: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim propaganda döneminde, AK Partili yönetimi israfla suçlamıştı. 23 Haziran seçiminden sonra Yenikapı'da 'makam arabası' diyerek hizmet araçlarını toplayıp şov yapan İmamoğlu, yönetime gelince iddialarını ispatlamak bir yana, ek ihalelerle yeni araç alımları yaptı. Meclis'e sunularak kabul edilen raporda ayrıca CHP'li yönetimin kendi döneminde kiraladığı araçları da Yenikapı'ya götürdüğü tespit edildi. Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken bu ücret Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü.