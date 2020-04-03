Bugünkü
Takvim

'li belediyeler sınıfta kaldı! Kadrolaşma, rant, rüşvet, işçi kıyımı...

2019 yerel seçimlerinin ardından tam 1 yıl geçti. Adalet, eşitlik ve hizmet vaadiyle yönetime gelen ’li belediyelerde sözler tutulmadı. Bol keseden sallayıp koltuğu kapan CHP'li başkanlar, binlerce işçiyi ekmeğinden etti; kadrolaşma ve rant iddialarıyla adını duyurdu

  • Güncel
  • 03.04.2020 07:44
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.04.2020 07:50
ABONE OL


Yerel seçimlerin üzerinden 1 yıl geçti. 31 Mart 2019'da gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İstanbul, İzmir, Adana gibi büyükşehirler de, sayısız vaatlerde bulunan CHP'li belediyeler geçen 1 yılda seçmen için pişmanlık oldu. İşte vaatlerinin hepsi seçim meydanlarında kalan CHP'li belediyelerin 1 yıllık seçim karnesi:

'İSRAF VAR' DEDİ, İSRAF REKORU KIRDI
İSTANBUL: CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim propaganda döneminde, AK Partili yönetimi israfla suçlamıştı. 23 Haziran seçiminden sonra Yenikapı'da 'makam arabası' diyerek hizmet araçlarını toplayıp şov yapan İmamoğlu, yönetime gelince iddialarını ispatlamak bir yana, ek ihalelerle yeni araç alımları yaptı. Meclis'e sunularak kabul edilen raporda ayrıca CHP'li yönetimin kendi döneminde kiraladığı araçları da Yenikapı'ya götürdüğü tespit edildi. Araç başına AK Parti döneminde bin 289 TL bedel ödenirken bu ücret Ekrem İmamoğlu döneminde 3 bin 375 olduğu görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel CHP'li belediyeler sınıfta kaldı! Kadrolaşma, rant, rüşvet, işçi kıyımı...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri