"Sokağa çıkma yasağı" kaos isteyenlerin yeni provokasyon malzemesi oldu!

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Sokağa çıkma yasağı ısrarı neden?" adlı köşe yazısı:



Türkiye'nin kaderi mi bilmiyorum ama FETÖ-PKK veya DEAŞ'la mücadelede savrulanları görmüştük ama böylesi hiç görülmedi.



Bu kez hepimizi tehdit eden bir salgın karşısında bile birileri yalan ve iftiralarla insanların kafasını karıştırmayı, toplumun sinir uçlarını dokunmayı siyaset sandı ve sürdürdü.



Bir anlamda sağlık meselesi bile kaos yaratacak bir siyasetin aracı haline getirildi. En son talepleri de olağanüstü hal veya sokağa çıkma yasağı ilan

edilmesiydi.



Son günlerde başta CHP'li bazı siyasi aktörler olmak üzere birçok siyasetçi, aydın veya sivil toplum örgütü temsilcisi ısrarla "Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" diyor.



Gerekçeleri de hazır; "Durum çok vahim." Bununla yetinmeyen, "Hükümet hasta sayısını saklıyor, işi dualarla halletmeye çalışıyor" diyen meczuplar da var.



Konuyu bir kez daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum.

"Neden hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etmiyor ve neden muhalefet bunu istiyor? Arka planda toplumun bilmediği bir başka gerçek mi var?"



Bakan Soylu, ısrarla hükümetin bir "Tedbir Stratejisi" uyguladığını belirtiyor ve şu 4 maddenin altını çiziyor:





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