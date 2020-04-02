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"Sokağa çıkma yasağı" kaos isteyenlerin yeni provokasyon malzemesi oldu!

Çin, ABD ve Avrupa ülkeleri tedbirsizlik yüzünden koronavirüse esir olurken, aldığı erken tedbirlerle virüsün etkilerini sınırlı tutmayı başardı. Türkiye'nin koronayla mücadelesine gölge düşürmek isteyen bazı "siyasetçi, aydın veya örgütü temsilcileri de" ısrarla sokağa çıkma yasağı istedi. Peki bu yasak şu an gerçekten gerekli mi? İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bu kesim yasakta neden ısrarcı? yazarı , konuyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu.

  • Güncel
  • 02.04.2020 08:09
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 08:15
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Kaos isteyenlerin yeni provokasyon malzemesi

İşte Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür'ün "Sokağa çıkma yasağı ısrarı neden?" adlı köşe yazısı:

'nin kaderi mi bilmiyorum ama FETÖ-PKK veya 'la mücadelede savrulanları görmüştük ama böylesi hiç görülmedi.

Bu kez hepimizi tehdit eden bir salgın karşısında bile birileri yalan ve iftiralarla insanların kafasını karıştırmayı, toplumun sinir uçlarını dokunmayı siyaset sandı ve sürdürdü.

Bir anlamda sağlık meselesi bile kaos yaratacak bir siyasetin aracı haline getirildi. En son talepleri de olağanüstü hal veya sokağa çıkma yasağı ilan
edilmesiydi.

Son günlerde başta 'li bazı siyasi aktörler olmak üzere birçok siyasetçi, aydın veya örgütü temsilcisi ısrarla "Sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli" diyor.

Gerekçeleri de hazır; "Durum çok vahim." Bununla yetinmeyen, "Hükümet hasta sayısını saklıyor, işi dualarla halletmeye çalışıyor" diyen meczuplar da var.

Konuyu bir kez daha İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordum.
"Neden hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etmiyor ve neden muhalefet bunu istiyor? Arka planda toplumun bilmediği bir başka gerçek mi var?"

Bakan Soylu, ısrarla hükümetin bir "Tedbir Stratejisi" uyguladığını belirtiyor ve şu 4 maddenin altını çiziyor:



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