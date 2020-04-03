Koronavirüs Türkiye'ye nasıl girdi? İşte virüsün Türkiye'deki rotası

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınının önüne geçilmesi için analizler yapılarak tedbirler alınıyor. Özellikle yayılmanın hangi il veya illerden başladığı belirlenerek o illere yönelik ek tedbirler hayata geçiriliyor. Bu amaçla koronavirüs salgınına yakalanan kişilerin hikâyelerinden, beyanlarından yola çıkılarak salgının yayılma noktaları belirlendi. Hürriyet'in haberine göre İstanbul ve İzmir'e hastalık ilk olarak Avrupa'dan gelenlerden taşındı, yayılma da Avrupa'dan gelenlerle başladı. İstanbul'dan da şehirlerarası geçişler nedeniyle virüs Kocaeli, Ankara olmak üzere farklı 4-5 ile taşınmış oldu.





ANADOLU'YA BÖYLE YAYILDI

Yine yapılan analizlerde Anadolu'ya salgının yayılmasının ise umreden gelenlerden kaynaklandığı ortaya çıktı. Özellikle ilk gelen ve yurtlarda karantinaya alınmayan kafilede bulunanlarda ve bu kişilerin temasından salgının ortaya çıktığı belirlendi. Karadeniz illerine Avrupa'dan gelen gurbetçiler ile İstanbul başta olmak üzere diğer büyükşehirlerden gelenlerle salgın taşındı. Doğu ve Güneydoğu illerinde ise büyükşehirlerden gelenlerin yanı sıra İran ve Irak temasından da vakalar görülmeye başlandı. Başta Antalya olmak üzere Akdeniz illerine de Avrupa ve büyükşehirlerden okulların kapanmasıyla gelenlerle birlikte salgın ortaya çıktığı bilgilerine ulaşıldı.





ULAŞIM KISITLAMASI 81 İLE YAYILDI

Salgının şehirden şehre geçişlerle yayıldığının belirlenmesi üzerine ilk etapta 30 büyükşehri kapsayan sıkı önlemlere geçilmişti. Son verilerin ardından salgının Türkiye'nin 81 ilinde görülmesiyle yeni ek tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde 'şehirlerarası geçişlerin' önlenmesi için tedbirler alındı. Türkiye'nin tüm illerinde şehir giriş-çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Farklı kentlerden gelenlerin ateşleri ölçülerek ve bilgileri kaydedilerek şehirlere geçişlerine izin verilirken, risk grubunda olanlar da takibe alınmaya başlandı. Yeni tedbirler kapsamında her ile özel karantina uygulamasına geçilecek. Salgının yayıldığı noktalar, insan yoğunluğunun fazla olduğu cadde ve sokaklar karantina kapsamına alınacak.







TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 2 bin 456 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 79 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 18 bin 135'e, can kaybının da 356'ya ulaştığını açıkladı.

