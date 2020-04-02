İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un 29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 47 vatandaşın bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

SOYLU: KAMERALARLA OTOBÜSE KİMİN BİNİP BİNMEDİĞİNİ İNCELEDİK, HEPSİ ÇALIŞAN VE GARİBAN İNSANLAR

Süleyman Soylu; İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve Kent Güvenlik Sistemi'nden 29 Mart 2020, 22 Mart 2020 ve 15 Mart 2020 tarihlerinde otobüslere kimin binip binmediğinin incelendiğini söyledi.

Soylu, "Kameralarla aynı zamanda otobüslere kimin binip binmediğini belirlenen bir sistem var, oraya basanlar basmayanlar, bütün bunlarla ilgili bir araştırma yaptık. Bütün bunların tamamına baktık, hiçbirinde bir bağ bulamadık. Bunlar çalışan ve garip insanlar ve işine gücüne bakan bu riske biraz önce bahsettiğimiz polislerimiz gibi risk grubuna giren sahada olan insanlar" dedi.

"KENDİ YÖNETİCİLERİNİ DE ZORDA BIRAKAN TİPLER VAR"

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'u isim vermeden eleştirdi ve "Kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım.. O insanlara da kusur işlendi" dedi ve "Üç kuruş siyaset yapacağım diye bu işlerin içerisinde bulunmamak lazım geldiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, konunun yargıda olduğunu, toplum germek isteyenlerin tespit edileceğini söyledi.

SOYLU, EKREM İMAMOĞLU VE MURAT ONGUN'UN İDDİALARI CEVAP VERDİ

Süleyman Soylu, CNN Türk Televizyonu'nda yayınlanan Tarafsız Bölge'de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun'un sorularını yanıtladı.

Programda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un, 29 Mart Pazar günü Fazilet durağından 47 yolcunun bindiği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Görüntüleri izlerken kanım dondu" iddiaları gündeme geldi.

Ahmet Hakan Coşkun; Süleyman Soylu'ya, "Mesela Ekrem İmamoğlu'nu başarısız göstermek için pazar sabahın 6'sında 7'sinde otobüse toplu bir şekilde organize bir şekilde biniyorlar, ondan sonra onun fotoğrafını çekiyorlar, aha diyorlar Ekrem İmamoğlu bu işi yapamıyor. İşte otobüsler tıklım tıklım dolu. Böyle bir propaganda yapmak istiyorlar diye bir tartışma var, iddia var. Araştırdınız mı bu konuyu? Çünkü bu insanın böyle bir harekete girmesi için akıl sağlığını falan yitirmesi lazım. Virüs taşıyor olabilirsin, oradan virüs kapabilirsin, ölümcül oyun yani. Nasıl bir iş? Siz araştırdınız mı? Ne çıktı bu işin içinden? şeklinde soru sordu.

SOYLU: OLAYI DUYAR DUYMAZ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olayı duyar duymaz İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma başlattığını söyledi. Soylu; "Meseleye bir yerel yönetim meselesi olarak görmedim zaten. Meseleyi şöyle gördüm, bir belediye meselesi de görmedim. Ya biz bu kadar uğraşıyoruz, eğer böyle bir bahsettiğiniz ölümcül oyun kötü bir akıl söz konusuysa bunu hemen bulmamız lazım bizim. Hakan bunu hemen araştırdım. Hemen arkadaşlarımıza söyledim, bununla ilgili bir soruşturma da başladı. Çünkü eğer bu doğruysa bu bir felaket ama bu bir iftiraysa bu ayrı bir felaket. Ve bu açıdan hemen bir soruşturma açılmasını istedik, soruşturma da başladı" dedi.

"29 MART, 22 MART VE 15 MART TARİHLERİNDE OTOBÜSLERE KİMLERİN BİNDİĞİNİ İNCELEDİK"

Süleyman Soylu; İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını ve Kent Güvenlik Sistemi'nden 29 Mart 2020, 22 Mart 2020 ve 15 Mart 2020 tarihlerinde otobüslere kimin binip binmediğini incelendiğini söyledi.

Soylu; "Bu esnada elde ettiğimiz ilk bulgular önemli. Ayın 29'unda o duraklar, ayın 22'sinde o duraklar ve ayın 22'sinden 7 gün daha düştük mü ayın 15'inde o duraklar. 3 hafta boyunca o duraklarda aynı saatleri kent güvenlik yönetim sistemi var bizde biliyorsunuz, onunla kameralarla aynı zamanda otobüslere kimin binip binmediğini belirlenen bir sistem var, oraya basanlar basmayanlar, bütün bunlarla ilgili bir araştırma yaptık" ifadelerini kullandı.

"OTOBÜSE BİNEN YOLCULAR SABAHLEYİN İŞİNE GİDEN İNSANLAR"

Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'u isim vermeden eleştirdi ve "Kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım.. O insanlara da kusur işlendi" dedi.

Süleyman Soylu, şunları söyledi:

"Şunu gördük, şimdi sabahleyin işine giden insanlar olabilir diye baktık ve çoğu öyle çıktı. 22'sinde aynı sayı, benzer sayı, 29'unda benzer sayı, 15'inde benzer sayı. Şimdi biz, yöneticinin sorumluluğu dedim ya yani bazen biz de acunlukla bu hatalara düşüyoruz, eğer kötü niyet yoksa, kötü niyet olup olmadığına bakılacak yani burada bizi sabote etmek için böyle bir şey yapılıyor demek tamamen bazen sosyal medyaya kendini kaptırmış ve 3 tane tweetle beğeni fazla alacağım diye bu işlerin üzerine gitmiş maalesef kendi yöneticilerini de zorda bırakan tipler var. Bunlardan sakınmak lazım.. O insanlara da kusur işlendi."

YOLCULAR ÇALIŞAN VE GARİBAN İNSANLAR"

"İnsanlar (yolcular), kameraların tamamından görüyoruz hep ayrı yerden gelmişler. Sonra insanların kimliklerine baktık, ne iş yaptıklarına baktık, bizim analiz programlarımız var, birbirleriyle hiç telefonlarıyla vasıtasıyla temas kurmuşlar mı, kurmamışlar mı? Bütün bunların tamamına baktık, hiçbirinde bir bağ bulamadık. Bunlar çalışan ve garip insanlar ve işine gücüne bakan bu riske biraz önce bahsettiğimiz polislerimiz gibi risk grubuna giren sahada olan insanlar."

"ÜÇ KURUŞ SİYASET YAPAYACAĞIM DİYE BU İŞLERİN İÇİNDE BULUNMAMAK LAZIM"

"Yani bu dünyanın bir de öteki dünyası var.. Üç kuruş siyaset yapacağım diye bu işlerin içerisinde bulunmamak lazım geldiğini düşünüyorum ama mesele yargıda ben yargının da bu sonucu çok iyi yani bu tezürahatı yapan ve bu konuyla toplumla bu şekilde toplumu germek için paylaşan o bizim bugüne kadar 3 bin 100'ü geçti tespit ettiğimiz hesap sahipleri gibi aynı şekilde karşı karşıya kalacağı inancım da tamdır.."

FAZİLET DURAĞI'NDAN 47 YOLCU DEĞİL 3 YOLCU BİNMİŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; İETT'ye ait otobüse bir duraktan 47 kişinin bindiğine yönelik iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıktı.

29 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan 34 EH 8524 plakalı İETT otobüsüne Fazilet Durağı'ndan 3 vatandaşın bindiği tespit edildi. Otobüse Fazilet durağından 29 Mart Pazar günü saat: 06.13.51; saat:06.16.07 ve saat:06.16.48'de üç yolcunun bindiği öğrenildi.

ŞOFÖRE DE YALAN SÖYLETMİŞLER!

Murat Ongun'un, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan şahsi hesabından 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan şoför Ertuğrul Aslan'ın görüntülü açıklamasını yayınladı. Şoför Ertuğrul Aslan, "62 (Kağıthane-Kabataş) hattında çalışıyorum. 62 hattında Pazar günü saat:06.15'te o kadar yolcunun bir anda arabaya binmesi imkansız derecesindedir" iddiasında bulundu.

Şoför Ertuğrul Arslan'ın söz konusu açıklamaları da gerçeği yansıtmıyor. 29 Mart Pazar günü Fazilet durağından sadece 3 yolcunun bindiği tespit edildi.

ONGUN'UN; 22 MART PAZAR GÜNÜ OTOBÜSE SADECE 1 YOLCU BİNDİĞİ İDDİASI DA YALANLANDI

Murat Ongun, 22 Mart Pazar günü 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattında çalışan İETT otobüsüne 1 yolcu bindiğine ilişkin iddiasının tamamen yalan olduğu ortaya çıkmıştı. 22 Mart Pazar saat:06.22'de çekilen görüntülerde; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş hattının geçtiği Harmantepe durağında 20 kişinin beklediği ve otobüse bindiği görülüyor.

ESENYURT ARASLI VE KİPTAŞ DURAKLARINDAN 41 YOLCU DEĞİL 21 YOLCU BİNMİŞ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; 29 Mart Pazar günü görev yapan 146 No'lu Boğazköy-Bakırköy hattında çalışan otobüsle verdiği bilgilerin de gerçek dışı olduğu tespit edildi.

Murat Ongun'ın; söz konusu otobüsün Esenyurt Araslı ve Kiptaş duraklarında 41 yolcu bindiği iddiasının da gerçek dışı olduğu, Kiptaş durağından 8, Esenyurt Araslı durağından 13 olmak üzere 21 yolcunun otobüse bindiği tespit edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN'LA 8 YOLCU ARASINDA İRTİBAT BULUNMUYOR

29 Mart 2020 tarihinde saat:06:00-06:45 34 EH 8524 plaka sayılı 62 No'lu Kağıthane- Kabataş İETT Otobüsü Şoför Ertuğrul Arslan'la, Fazilet Parkı durağını kullandığı değerlendirilen 8 şahsın kendi aralarında herhangi bir irtibat bağının bulunmadığı öğrenildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ AHMET TİRYAKİ İLE 13 YOLCU ARASINDA DA İRTİBAT BULUNMUYOR

34 GA 8527 plaka sayılı 146 No'lu Boğazköy-Bahçeşehir-Bakırköy otobüs şoförü Ahmet Tiryaki'nin 29 Mart 2020 günü saat 05:50-06:00 saatleri arasında Esenyurt Araslı ve Kiptaş duraklarını kullandığı değerlendirilen 13 şahsın kendi aralarında herhangi bir irtibat bağının bulunmadığı öğrenildi.

YOLCULARIN MESLEKLERİ

Fazilet durağından binen yolcuların mesleklerinin servis şoförü, konfeksiyon işçisi, aşçı, temizlik görevlisi, çaycı, çöpçü ve güvenlik görevlisi olduğu tespit edildi.

Esenyurt Araslı ve Kiptaş durağından binen yolcuların mesleğinin ise; şoför, temizlik görevlisi, bulaşıkçı, hasta hizmetlisi, garson, depocu, emekli, aşçı, soğutmacı ve havalandırmacı ve işçi olduğu öğrenildi.

Söz konusu kişiler arasında herhangi bir irtibatın bulunmadığı, şahısların belirtilen saatlerde işlerine gidiyor olabileceğinin değerlendirildiği tespit edildi.

EKREM İMAMOĞLU DA, "GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN KANIM DONDU DEDİ AMA GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYAMADI!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir özel televizyon programına katıldı. İmamoğlu, sosyal medyada paylaşılan dolu İETT otobüsü fotoğrafı hakkında konuştu ve "Süreci araştırdık. Görüntüleri izlerken kanım dondu. Maça gitmiyorlar, sabah namazına gitmiyorlar, pazar günü iş güç de yok. Bu otobüse (146 Boğazköy-Bakırköy) aynı saatte geçen hafta bir kişi ve bu hafta 71 kişi binmiş. Eğer siyaset buysa lanet olsun siyasete! Dünya değişti ama kafalar değişmedi…" iddiasında bulundu.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN AÇIKLAMASINDA, ORGANİZE FAALİYET OLDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Danışmanlığı'nın yazılı açıklamasında; 62 No'lu Kağıthane-Kabataş Hattı / B1530 No'lu otobüsün sadece 1 duraktan Fazilet Durağı'ndan araca aynı anda 47 yolcunun binişi olduğu iddia edilerek, şöyle denilmişti:

"Bu daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Aracı kullanan şoför uyarısına rağmen binişin gerçekleştiğini söylemiş ve 10 dakika sonra yeni araç geleceği söylendiği halde aynı anda 47 kişi otobüse binmiştir. 1 önceki hafta 30 durak boyunca sadece 1 yurttaşımızı taşıyan aracımıza önlemlerin arttığı 1 hafta sonra aynı anda Pazar sabahı 06:00'da 47 kişinin binmesi daha önce karşılaşılmamış bir durumdur. Bu şüpheli durum kameralarla da tespit edilmiştir."

Sadece 1 hafta önce 1 kişinin bindiği otobüse 1 hafta sonra toplamda 71 kişinin binmesi üstelik bunun 47 tanesinin aynı duraktan olması, organize bir faaliyetin gerçekleştiğinin göstergesidir" KENAN KIRAN-SABAH