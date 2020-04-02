Başkan Erdoğan'dan virüsle mücadele mesajı: Örnek bir sınav vererek atlatacağız

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden virüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." ifadelerine yer verdi.
Türkiye'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 2, 2020
Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız. pic.twitter.com/4gHVy9qrRq
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