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Başkan Erdoğan'dan virüsle mücadele mesajı: Örnek bir sınav vererek atlatacağız

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden virüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "’nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

  • Güncel
  • 02.04.2020 18:07
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 18:13
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Başkan Erdoğan'dan virüsle mücadele mesajı

Başkan Erdoğan Twitter üzerinden virüsle mücadeleye ilişkin paylaşımda bulundu. Erdoğan mesajında, "'nin sağlık altyapısı; personel, ilaç, malzeme ve yoğun bakım imkânları bakımından pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır. Sağlık altyapımızın gücüyle, Koronavirüs'e karşı mücadele gibi zor bir süreci de inşallah örnek bir sınav vererek atlatacağız." ifadelerine yer verdi.

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