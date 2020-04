Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın toplantısında ilk kez il il vaka sayılarını açıkladı.

24 saatte 148 yeni vaka tespit edildiğini söyleyen Bakan Koca, vefat sayısının da 277'ye yükseldiğini duyurdu. Bakan Koca, ayrıca 601 sağlık çalışanının koronavirüsle enfekte olduğunu ve Prof. Dr Cemil Taşçıoğlu'nun vefat ettiğini gözleri dolarak ifade etti.

HALK TV'DEN BÜYÜK SKANDAL!

Halk TV bu habere yer verdiği bülteninde Bakan Koca'nın sözlerini '601 sağlık çalışanı hayatını kaybetti' şeklinde servis etti.

Halk TV'nin böylesine hassas bir durumu ciddiye almadan haberleştirmesi büyük tepki çekerken, evlerinde sağlık çalışanı olan yakınlarını bekleyenlerin yürekleri ağzına geldi.

FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?

Fahrettin Koca, açıklamasının sağlık çalışanları ile ilgili bölümünde şu ifadeleri kullanmıştı:

"DSÖ Avrupa Direktörüyle görüştüğümde Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu söyledi. Bizde öyle bir oran yok. Ama her geçen gün bu pozitif çıkan vaka sayımızın fazla olduğunu hem hekim hem hemşire hem sağlık çalışanı arkadaşlarımızda hem yardımcı personelimizde fazla olduğunu söylemek istiyorum. Bunun sayısını çok içimden gelmiyor vermek, 601 kişi. Bütün sorumluluk sahada bu arkadaşlarımızın omuzlarında. Dolayısıyla özellikle koruyucu malzeme noktasında eksiklik oluşturmama noktasında her türlü gayret içinde olduğumuzdan emin olun. Eğer bu anlamda herhangi birileri 'Ben malzemeye ulaşamıyorum' diyorsa lütfen bize ulaşsın, bütün birimleri aşarak bize ulaşsın. Bu alanda eksiklik oluşturmayacağız. Onun için yurt dışına ihracatı kestik, bütün imalatı ülkemize ve sağlık çalışanlarımızın öncelikli olarak bu ihtiyacını gidermek için sağlıyoruz. Hep birlikte ne kadar özverili ve fedakâr, cephede özellikle mücadele eden, riskli olan sağlık personelinin olduğunu hepimiz görüyoruz, bizler de onları korumak için her türlü tedbiri devam ediyor olacağız."