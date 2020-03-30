İmamoğlu’nun sözde yardım paketini yancısı Portakal da beğenmedi!

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle Türkiye birçok tedbir alırken vatandaşların evlerinde kalması, dışarı çıkmak zorunda kalanların ise sosyal mesafe kurallarına uyması hususunda birçok çalışma yapıldı.

SOSYAL MESAFE KURALINI HİÇE SAYDI VATANDAŞI TEHLİKEYE ATTI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs günlerinde İçişleri Bakanlığının yayınladığı toplu ulaşım araçlarının ruhsatlarındaki doluluk oranının yüzde 50'si kadar yolcu alabileceğine ilişkin genelgeye rağmen toplu taşıma seferlerini azalttı. Otobüs ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarında seferlerin azaltılmasıyla yaşanan yoğunlukla sosyal mesafe hiçe sayıldı.

SÖZDE YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Toplu taşıma seferlerini azaltarak vatandaşı isyan ettiren CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı "Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında olacak ve bu süreci dayanışma içinde hep birlikte aşacağız. İstanbul olarak biz de destek ve bağış kampanyamızı başlattık."paylaşımıyla gıda paketi kampanyası başlattığını belirtti.

FIRSATÇILIĞA BAŞLADI

Birçok markette 70 ile 90 TL arasında değişen gıda paketine İmamoğlu virüs fırsatçılığı yaparak 150 TL bağış istedi. İmamoğlu'nun bu fırsatçılığı tepkilere neden oldu.

İŞTE GIDA PAKETLERİNİN MARKETLERDEKİ FİYATLARI:



İşte 44.90 TL'lik bir gıda paketi örneği ve içeriği:

İMAMOĞLU'NUN PAKETİ MARKETLERDE 80-90 TL ARASI

İmamoğlu'nun 150 TL olarak belirlediği yardım paketinin BİM, ŞOK ve A101 gibi marketlerden 80-90 TL arasında alınabildiği ortaya çıktı.

Migros: 91₺

BİM: 81₺

A101: 85₺

Şok: 85₺

YANCISI PORTAKAL DA BEĞENMEDİ

İmamoğlu'nu eleştirenlerden biri de her fırsatta sorgusuz sualsiz İmamoğlu'nu parlatmaya çalışan Fox TV sunucusu Fatih Portakal oldu.

"SİZDE BU ALIMLARI KİMLER YAPIYOR?"

Fatih Portakal resmi Twitter hesabından İBB'yi etiketleyerek, "İyi bir sey ama! Listeye baktim, bir de listenin değerine. Bedel pahali geldi. Kendi marketime ve 2 de büyük markete sordurdum. Biri "98 TL, diğer ikisi 120 ve 102 TL" dediler. Listede göremediğim bir şey mi var? Ve sizde bu alımları kimler yapıyor? " ifadeleriyle İmamoğlu'nun paket fiyatlarını eleştirdi.