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Corona Bursa vaka ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayıları vaka sayısı son durum nedir?

Corona son durum! Corona Bursa vaka ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayıları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ülkemizdeki Corona virüse bağlı veriler gün gün açıklanıyor. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, vaka ölü sayısı kaç? nedir? İşte, Konya vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum!

  • Güncel
  • 02.04.2020 16:40
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:58
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Corona Bursa vaka ölü sayısı kaç oldu? İl il vaka sayıları Bursa Corona son durum!

Corona Bursa vaka ölü sayısı kaç oldu? Bursa Corona son durum ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Corona virüsünün görüldüğü illerden birisi de Bursa oldu. Bursa Corona vaka ölü sayısı kaç oldu sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de Bursa oldu. İşte, Bursa'da Corona vaka ölü sayısı ve son durum…

BURSA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Bursa'da 135 Corona virüs vakası görüldü.

BURSA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Bursa'da Corona virüse bağlı ölü sayısı bildirilmedi.

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