Corona Bursa vaka ölü sayısı kaç oldu? Bursa Corona son durum ilde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Corona virüsünün görüldüğü illerden birisi de Bursa oldu. Bursa Corona vaka ölü sayısı kaç oldu sorusuna yanıt aranıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de Bursa oldu. İşte, Bursa'da Corona vaka ölü sayısı ve son durum…

BURSA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Bursa'da 135 Corona virüs vakası görüldü.

BURSA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Bursa'da Corona virüse bağlı ölü sayısı bildirilmedi.