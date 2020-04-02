Corona çıkan iller listesi! Hangi illerde Corona var? Türkiye'nin tamamında görülen Corona virüs vakalarının sayısı ve hangi ilde ne kadar olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ülkemizde son olarak hayatını kaybeden 63 kişiyle birlikte, toplam ölü sayısı 277'ye yükseldi. Vaka sayısı da 15,679 oldu. Peki, Corona çıkan iller listesi hangisi? Hangi illerde Corona var? En dikkat çekici tablo İstanbul'a ait oldu. Bakan Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdİ.

HANGİ İLLERDE CORONA VAR?

Bakan Fahrettin Koca, "İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİ VAKA SAYISI!

TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

TOPLAM VEFAT SAYISI: 277

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 63