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İl il Corona (Korona) sayısı! listesi! Hangi ilde kaç vaka var? (İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli)

İl il listesi! ? Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve daha birçok ilde Corona vakalarının görüldüğü açıklandı. Türkiye genelinde Corona (Korona) virüsü vaka sayısı 15 bini geçti. Tüm illerin vaka sayıları ve ölü sayıları da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Peki, Corona çıkan iller nereler? ? Bakan Koca, Corona çıkan illeri ve vefat sayılarını tek tek açıkladı. Şu ana kadar Türkiye genelinde açıklanmış 15,679 Corona pozitif vaka bulunuyor. İşte, Corona çıkan iller listesi!

  • Güncel
  • 02.04.2020 11:18
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 20:00
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Corona çıkan iller! Hangi illerde Corona var?

Corona çıkan iller listesi! Hangi illerde Corona var? Türkiye'nin tamamında görülen Corona virüs vakalarının sayısı ve hangi ilde ne kadar olduğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Ülkemizde son olarak hayatını kaybeden 63 kişiyle birlikte, toplam ölü sayısı 277'ye yükseldi. Vaka sayısı da 15,679 oldu. Peki, Corona çıkan iller listesi hangisi? Hangi illerde Corona var? En dikkat çekici tablo İstanbul'a ait oldu. Bakan Koca, en fazla koronavirüs vakasının İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini bildirdİ.

HANGİ İLLERDE CORONA VAR?

Bakan Fahrettin Koca, "İstanbul'da 117, İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Ankara'da 7, Konya'da 7, Zonguldak'ta 5, Trabzon'da 5, Balıkesir'de 5, Adana'da 3, Sakarya'da ise 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİ VAKA SAYISI!

TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

TOPLAM VEFAT SAYISI: 277

BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI: 63

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