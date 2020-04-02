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vaka ölü sayısı! kaç oldu?

vaka ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca il il Corona vaka ölü sayısını açıkladı. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke genelinde son durum her gün için duyuruluyor. Isparta’da yaşayan vatandaşlar da kaç oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, kaç? İşte, !

  • Güncel
  • 02.04.2020 16:19
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:58
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Isparta Corona vaka ölü sayısı! Isparta Corona vaka sayısı kaç oldu?

Isparta Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Isparta Corona son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Corona virüsünün görüldüğü illerden birisi de Isparta oldu. Türkiye'nin 81 iline yayılan virüs tehlikesi Isparta'da da bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il Corona vaka ölü sayısını açıklamıştı. Peki, Isparta Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Isparta Corona vaka sayısı son durum haberimizde! İşte vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları…

ISPARTA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Isparta'da 268 Corona virüs vakası görüldü.

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