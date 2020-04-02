Isparta Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Isparta Corona son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Corona virüsünün görüldüğü illerden birisi de Isparta oldu. Türkiye'nin 81 iline yayılan virüs tehlikesi Isparta'da da bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il il Corona vaka ölü sayısını açıklamıştı. Peki, Isparta Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? Isparta Corona vaka sayısı son durum haberimizde! İşte vatandaşların merak ettiği soruların yanıtları…

ISPARTA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Isparta'da 268 Corona virüs vakası görüldü.