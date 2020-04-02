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Corona vaka ölü sayısı! Sakarya koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu?

Corona vaka ölü sayısı kaç? Sakarya Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Sakarya Corona vaka ölü sayısı kaç? Adana Corona son durum nedir? İşte, Sakarya vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum!

  • Güncel
  • 02.04.2020 16:22
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:56
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Sakarya koronavirüs Kovid-19 vaka sayısı kaç oldu?

Sakarya Corona vaka ölü sayısı ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sakarya Corona vaka sayısı kaç oldu? Sakarya Corona son durum nedir? Dünya genelini etkileyen Corona virüsü salgını ülkemizde de birçok ile yayılmış durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de Sakarya oldu. Peki, Sakarya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? İşte Sakarya Corona son durum!

SAKARYA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Sakarya'da 207 Corona virüs vakası görüldü.

SAKARYA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sakarya'da Corona virüse bağlı ölü sayısı 3 kişi oldu.

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