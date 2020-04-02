Sakarya Corona vaka ölü sayısı ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sakarya Corona vaka sayısı kaç oldu? Sakarya Corona son durum nedir? Dünya genelini etkileyen Corona virüsü salgını ülkemizde de birçok ile yayılmış durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye'nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de Sakarya oldu. Peki, Sakarya Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? İşte Sakarya Corona son durum!

SAKARYA CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Sakarya'da 207 Corona virüs vakası görüldü.

SAKARYA CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Sakarya'da Corona virüse bağlı ölü sayısı 3 kişi oldu.