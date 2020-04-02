Kocaeli Corona vaka ölü sayısı kaç? Kocaeli Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Kocaeli Corona vaka ölü sayısı kaç? Koaceli Corona son durum nedir? İşte, Kocaeli vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum!

KOCAELİ CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Kocaeli'de 410 Corona virüs vakası görüldü.

KOCELİ CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Kocaeli'nde Corona virüse bağlı ölü sayısı 8 kişi oldu.