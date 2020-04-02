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vaka ölü sayısı! Kocaeli Corona (Kovid-19) vaka sayısı kaç oldu?

vaka ölü sayısı ilde yaşayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. kaç oldu? nedir? Dünya genelini etkileyen Corona virüsü salgını ülkemizde de birçok ile yayılmış durumda. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haritaya göre, Türkiye’nin bütün illerinde pozitif virüs vakası görüldü. Bu illerden birisi de Kocaeli oldu. Peki, Kocaeli Corona vaka ölü sayısı kaç oldu? İşte Kocaeli Corona son durum!

  • Güncel
  • 02.04.2020 15:58
  •  - 
  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:59
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Kocaeli Corona vaka ölü sayısı kaç oldu?

Kocaeli Corona vaka ölü sayısı kaç? Kocaeli Corona son durum nedir? Türkiye'de hangi ilde kaç Corona vakası olduğu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Hangi ilde ne kadar vaka olduğu da belli oldu. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler vaka sayısında başı çekiyor. Peki, Kocaeli Corona vaka ölü sayısı kaç? Koaceli Corona son durum nedir? İşte, Kocaeli vaka ölü sayıları ve Türkiye genelinde son durum!

KOCAELİ CORONA VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Kocaeli'de 410 Corona virüs vakası görüldü.

KOCELİ CORONA ÖLÜ SAYISI KAÇ?

Kocaeli'nde Corona virüse bağlı ölü sayısı 8 kişi oldu.

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