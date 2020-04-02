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Son dakika: açıkladı: Savunma bakanları toplantısı düzenleyeceğiz

Son dakika haberine göre, , nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

  • Güncel
  • 02.04.2020 19:57
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  • Son Güncelleme: 02.04.2020 19:57
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NATO açıkladı: Video konferansla toplanacak
, nisan ortasında Kovid-19 salgınının uzun vade etkilerini görüşmek için video konferans yoluyla Savunma Bakanları Toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

NATO Dışişleri Bakanları, Kovid-19 bağlamında askeri desteği koordine etmesi için Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ı görevlendirdi.

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