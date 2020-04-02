İstanbul için yeni koronavirüs kararları yolda

Koronavirüse karşı İstanbul'da ekstra önlemler yolda. Buna göre sokağa çıkma yasağı yaşı 65'ten 60'a inebilir, kısıtlama 18 yaş altını da kapsayabilir. İstanbul'da özel araçlara trafik yasağı da gündemde. İşte İstanbul için alınması düşünülen ek tedbirler.



Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmak ve başta İstanbul olmak üzere sokağa çıkanların sayısını en aza indirmek için yeni önlemler planlanıyor. Hükümette yapılan seri toplantıların sonuncusunda, özellikle İstanbul kaynaklı yayılmaları önlemek için yeni kararlar alınması masaya yatırıldı.

100 BİN KİŞİYE RET

Toplantıda, İstanbul'da alınan önlemlerin sonuçları da değerlendirildi. Özel araçların tamamen yasaklanmasının yakında uygulamaya geçeceği belirtiliyor. Bu yasağın birkaç gün içerisinde başlayabileceği ifade edildi.

Bu nedenle İstanbul'da azaltılan otobüs seferleri arttırılacak. Böylece her seferde az sayıda yolcunun olması sağlanacak. İstanbul'da 100 bin kişinin seyahat izni için başvurduğu ve izin verilmediği öğrenildi. Zorunlu işler ve hastalık gibi gerekçelerin dışında seyahat izni verilmiyor.