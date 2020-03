Hacet ve Nafile Namazı nasıl kılınır? 21 Mart Miraç Kandili'nin gelmesi ile ibadetlerine ağırlık vermek isteyen vatandaşlar bu özel gecede kılınacak namazları merakla araştırmaya devam ediyor. Nafile namazlardan biri olan Hacet namazının kaç rekat olduğu merak ediliyor. Peki, Hacet Namazı nasıl kılınır? Kaç rekattir? Miraç Kandili'nde kılınacak namazlar! Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır.

NAFİLE NAMAZ NEDİR?

Nafile namaz, farz ve vacib olan namazların dışında belli günlerde veya günün belli saatlerinde kılınan namazlardır. Nafile namazlar, Peygamber Efendimizin uygulamalarına dayanılarak belirli zamanlarda veya bazı vesilelerle ya da kişinin kendi isteğiyle herhangi bir zamanda Allah'a yakınlaşmak ve sevap kazanmak amacıyla kılınan namazlardır.

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır;

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Tesbih namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz. 15 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz sonra Euzü-besmele çeker ve Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz ve 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Fatiha'dan önce, 15 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Besmele çeker ve Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz ve 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Secdeden sonra oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

3. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Subhaneke'yi okuruz. 15 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz sonra Euzü-besmele çeker ve Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz ve 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

4. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Fatiha'dan önce, 15 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Besmele çeker ve Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz ve 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Rüku'ya gideriz ve Rukuda Üç kere, "Subhâne rabbiye'lazim" dedikten sonra 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Rüku'dan Rükûdan, "Semiallahu limen hamideh, Rabbena leke'l-hamd" denilerek kalkarız ve 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Sonra Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Secdeden başımızı kaldırıp 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Tekrar Secde'ye gidip, secdede üç defa "Subhane rabbiye'l-a'lâ" dedikten sonra secdede 10 kere "sübhânellâhi ve'l-hamdü li'llâhi ve lâ ilâhe illallâhü va'llâhuekber" deriz.

Secdeden sonra oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

Önce sağa, sonra sola; "Es-selamü aleykum ve rahmetullah" diyerek selam veririz.

namaz ile ilgili görsel sonucu

2 Rekat Hâcet Namazının Kılınışı;

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Hâcet Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.



2 Rekat Hâcet Namazının Kılınışı;

1. Rekat



"Niyet ettim Allah rızası için Hâcet Namazı kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

Hâcet Namazı ile İlgili Hadis-i Şerif ve Hâcet Duâsı:

"Kimin Allâh'a veya herhangi bir insana ihtiyâcı hâsıl olursa, önce abdest alsın, bunu da güzel bir şekilde yapsın, iki rekât namaz kılsın, sonra Allâh Teâlâ'ya senâda bulunsun, Resûlü'ne salât okusun, daha sonra da şu duâyı yapsın:

Okunuşu: "Lâ ilâhe illallahül-halimül-kerimü. Sübhânellahi Rabbil-'arşil-'azîm. El-Hamdü lillahi Rabbil-'âlemîn. Allahümme innî es'elüke mûcibâti rahmetike. Ve'azâime mağfiretike. Vel-ganîmete min külli birrin. Ves-selâmete min külli ismin. Eselüke illâ tede'â lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ lî"

Anlamı: «Halîm ve Kerîm olan Allâh'tan başka ilâh yoktur. Arş-ı A'zam'ın Rabbi, noksan sıfatlardan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi'ne hamd olsun. Allâhım! Rahmetine vesile olacak amelleri, mağfiretini celbedecek sebepleri taleb ediyor, her çeşit günâhtan koruman için sana yalvarıyorum. Her türlü iyilikte zenginlik, her çeşit günâhtan selâmet diliyorum. Rabbim! Affetmediğin hiçbir günâhımı, gidermediğin hiçbir sıkıntımı bırakma! Rızâna uygun olan her türlü dileğimi yerine getir! Hangi amelden râzı isen onu ver, ey Rahîm olan, bana en ziyâde rahmet eden Rabbim!»

Miraç gecesi ibadetleri nelerdir?

* Miraç gecesine özel kılınması gereken 12 rekat namaz vardır. Yatsi namazından sonra kılınması icab eden bu namazı kılmak çok kıymetlidir.

Miraç Gecesi Namazı;

2 rekatta bir selam verilir. Her rekatta 1 Fatiha-i Şerife, 10 İhlas-i Şerif okunur. Namazın ardından 100 defa "Sübhanallahi vel hamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim" duası okunur. 100 defa istigfar, 100 defa salavat-ı şerife okunur.

* Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir. Peygamber Efendimiz "Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb'in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur" buyurdu.

* Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli

* Peygamber Efendimiz (sav)'e salat-ü selamlar getirmeli

* Kaza, nafile namazlar kılınmalı, bu gece özel namaz kılınmalı

* Tefekkürde bulunulmalı

* Tevbe ve istiğfar edilmeli

* Müminlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

* Kişi kendine ve diğer mümin kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

* Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

* O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

* Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

* Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

* Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.