Bu geceyi duasız geçirmeniz tavsiye edilmez. Bu gece günahların affedileceği, tevbe ve istiğfarların kabul edileceği, Cenabı Hak tarafından buyrulmuştur. Gece boyunca bol bol istiğfar çekilmelidir. Bu gece tüm Müslümanlar için sadece bu açıdan değil aynı zamanda Peygamber Efendimizin göğe yükselişi ve Allah'ın huzuruna çıkışı nedeniyle de büyük ehemmiyet taşımaktadır. Gece kılınacak olan namazın ardından Efendimize salavat çekilmelidir. Aynı zamanda 5 rekat namaz tüm Müslümanlara bu Miraç Gecesi için farz kılınmıştır. İbadetlerin ardından ise duaların en çok kabul edildiği bu gecede kişiler kendileri için bol bol dualar etmelidir.

EN FAZİLETLİ MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ

Miraç Kandili için Müslümanların oruç tutulması tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz; bugün tutulan oruçların büyük sevaplara nail olduğunu buyurmuştur. Sağlık açısından bir sorun teşkil etmeyen kişilere oruç tutulması tavsiye edilir. Kandil günü Cumartesi gününe geldiği için tek oruç tutulabilir.

Miraç Gecesi bol bol Peygamber Efendimize salavat getirilmesi de tavsiye edilmektedir. Kılınacak namazdan sonra salavat getirilmelidir.

Var olan tüm günahların affı için istiğfar çekilmeli ve tevbe edilmelidir. Kudretli bu gecede Allah'a şirk tutmayanların günahlarının affedileceği buyrulmaktadır.

12 rekatlık nafile namazı kılınmalıdır. 5 rekat namaz yatsı namazının ardından farz kılınmıştır. Yatsı namazının arından kılınacak olan namaz sonrasında salavat getirilmeli ve dualara başlanmalıdır.

Bu gece dünyevi işlerden ve düşüncelerden arınmaya özen gösterilmelidir. Miraç gecesinden uzaklaştıracak olan aktivitelerden kaçınılmalıdır. Tamamen maneviyata yönelmek gereklidir.

DUA ETMEK

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur: "(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)

Yine rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duânın kabul olmasının iki şartından birinin hamd diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.



KUR'AN-I KERİM OKUMAK

Mîraç gecesinde Peygamber Efendimize hediye edilenlerden biri de Bakara Sûresi'nin son iki ayetidir. (bk. Müslim, Îman, 279) Allah dostları bu gece çokça Kur'ân-ı Kerîm okunmasını tavsiye buyurmuşlardır.

Kütüb-ü Sitte'de Abdullah b. Mes'ûd'dan rivayet olunan bir hadis-i şerifte söyle buyrulmuştur:

"Her kim geceleyin Bakara Sûresi'nden bu iki âyeti okursa ona yeter."

Ebû Zerr -radıyallâhu anh-:

"−Yâ Rasûlallâh! Bana nasihatte bulun!" dediğinde Âlemlerin Efendisi:

"−Kur'ân okumaya ve Allâh'ı zikretmeye bak, çünkü Kur'ân yeryüzünde senin için bir nûr, gökyüzünde de bir azıktır." buyurmuştur. (İbn-i Hibbân, II, 78)

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: Efendimiz: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…" (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Müslim'de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur:

"Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-'e (Mîrâc'da) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara Sûresi'nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi…" (Müslim, Îman, 279)

MİRAÇ GECESİ NE OLDU 7 KAT SEMAYI NASIL DOLAŞTI

Bir gece Kâbe–i Muazzama'nın Hatîm mevkiinde yatarken, Cebrail gelip mübarek göğüslerini yardı, kalbini zemzem suyu ile yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup eski hâline koydu. Sonra beyaz bir binek Burak ile (normalde bir aylık mesafedeki) Mescid–i Aksa'ya uçtular. Orada bütün peygamberlerin ruhlarına imam olup namaz kıldırdı. Bu, onların şeriatlerinin asıllarına mutlak varis olduğunu ifade ediyordu. Bir de kendisine su, şarap ve süt takdim edildi. Hazreti Muhammed sütü içti. Bu ümmetinin doğru yola iletildiğini ifade ediyordu. Ardından yüceliklere yükseltici bir mirac (manevî asansör) ile göklere çıkartılıp yedi kat semaları bir bir dolaştırılmıştır.

1. kat semada: Hz. Adem'le,

2. kat'ta Hz. İsa ve Hz. Yahya,

3. kat'ta Hz. Yusuf,

4. kat'ta Hz. İdris,

5. kat'ta Hz. Harun,

6. kat'ta Hz. Musa

7. kat'ta Hz. İbrahim ile görüştü.

Melekleri, Cennet ve Cehennem'e kadar bütünüyle ahiret hayatını müşahede etti. Miraç gecesi bütün mülk ve melekût âlemlerini dolaştı. Cebrail Hazreti Muhammed'i daha da yükseklere çıkardı, öyle bir fezaya vardılar ki kaderleri yazan kalemlerin cızırtıları duyuluyordu. Nihayet varlıklar âleminin son sınırı olan Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaştılar. Cebrail:

-"İşte burası Sidretü'l–Müntehâ'dır. Ben buradan bir parmak ucu ileri geçecek olursam, yanarım" dedi.

Hz. Muhammed 'e Sidre'de dört kutsal nehir ve her gün yetmiş bin meleğin ziyaret ettiği Beyt–i Ma'mûr gösterildi. Sonra kendisine şarap, süt ve bal dolu üç bardak sunuldu. O, yine sütü tercih etti.

SEVGİLİYE EŞE EN GÜZEL MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.

Kalpler vardır ,sevgiyi yaşatmak için,İnsanlar vardır, dostluğu paylaşmak için,Mübarek günler vardır, Beraberce kutlamak için..

Regaip kelimesi bolluk, bereket, fazilet anlamına gelir. Bu gece Allah'ın lütuflarının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ayların ilk kandil gecesidir. Hayırlı olsun..

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur.