Dualar ve ibadetlerle dolu geçirilecek Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dua hangisi? Miraç Kandili dilek duası nasıldır? Miraç Kandili dilek duası sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Müslümanlar için huzur dolu gecede, Miraç Kandili dolayısıyla yapılması gereken ibadetler ve dualar vardır. Bu gece Duaların kabul olduğu özel vakitler vardır. Miraç Kandili de o vakitlerden ve o kıymetli gecelerden biridir. Bu gecede edilecek dualar reddolunmaz. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Peki Miraç Kandili dilek duası nasıldır? Miraç Kandili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) okuduğu dua hangisi işte tüm detaylar haberimizde.
Miraç Kandili dilek duası sözleri! Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dua hangisi?
Mübarek Miraç Kandili gecesinde vatandaşlar bol bol dua edecek. Peki, Miraç Kandili duası nedir? Miraç Kandili dilek duası nasıldır? Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) okuduğu Miraç kandili duası araştırılmaya başlandı. Miraç gecesinde okunacak dualara sayısız sevap vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in Miraç'a çıktığı bu gecede okunacak duaları Türkçe sözlerle hazırladık. Miraç Gecesinde edilen dualar geri çevrilmez. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. İki aşamalı bu gökler ötesi yolculuk, peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, mübarek üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir.
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