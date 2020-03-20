Dualar ve ibadetlerle dolu geçirilecek Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimizin okuduğu dua hangisi? Miraç Kandili dilek duası nasıldır? Miraç Kandili dilek duası sözleri vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Müslümanlar için huzur dolu gecede, Miraç Kandili dolayısıyla yapılması gereken ibadetler ve dualar vardır. Bu gece Duaların kabul olduğu özel vakitler vardır. Miraç Kandili de o vakitlerden ve o kıymetli gecelerden biridir. Bu gecede edilecek dualar reddolunmaz. Recep ayı içerisinde yer alan Miraç Kandili en önemli gecelerden biridir. Miraç Kandili gecesi Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gece olması sebebiyle önemlidir. Peki Miraç Kandili dilek duası nasıldır? Miraç Kandili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) okuduğu dua hangisi işte tüm detaylar haberimizde.