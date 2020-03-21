Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. İslam alemi Miraç Kandili'ni idrak etmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Bu önemli gecede ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "Kandil namazı nasıl kılınır?" sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl ve saat kaçta kılınır? Namaz kaç rekattır?

KANDİL NAMAZI KAÇ REKATTIR? NASIL KILINIR?

Miraç Kandili'nde 12 rekat nafile namazı kılınması uygun görülür.Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazında her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir.

Devamında ise yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber" denilmeli.

Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır.

Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha güzel olur.

NAFİLE NAMAZI KILINIŞI

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Nafile Namaz kılmaya" diye niyet ederiz.

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız.

Subhaneke'yi okuruz.

Euzü-besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama dururuz.

Besmele çekeriz.

Fatiha okuruz.

Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okuruz.

Rüku'ya gideriz.

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZ KILMAK

Miraç'taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

MİRAÇ GECESİNİ ANLATAN İSRA SURESİ

"Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir."

(el-İsrâ, 1)