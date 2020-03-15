Salgın haberleri, manşetlerde yer aldı. NY Times ve BBC ise durduk yerde Türkiye'yi karaladı.
Koroya Russia Today de katıldı. Haberde Türk bayrağı kullandı. Algı yaratmaya çalıştı.
New York Times, ABD'nin Avrupa'ya seyahat yasağını İstanbul fotoğrafıyla yayınladı.
BBC de Kanada'daki salgına ilişkin haberleri iki Türkiye fotoğrafıyla okurlarına aktardı.
Russia Today ise maçların ertelenmesini bu fotoğrafla verdi. Düşmanlığını belli etti.
CORONA AŞISI BULUNDU
Ünlü doktor Yavuz Dizdar, coronavirüs salgınının perde arkasını anlattı: Büyük bir operasyonla karşı karşıyayız. Korkuyu büyüttüler. Yakında sipariş alıp parayı toplayacaklar. 2 ay sonra tek hasta kalmayacak
Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. İyi organize edilmiş bir senaryo... Bir-iki ay sonra aşı ortaya çıkarılacak.
Aşı şu an bulunmuştur. Seri üretimine geçilebilmesi için kitlelerin daha fazla korkutulması lazım. Bu büyük bir iş...
ABD Başkanı canlı yayına çıktı ve Roche firmasına teşekkür etti. 50 milyar doları da serbest bıraktı.
Bu, paniğin dünya çapında süreceğinin işareti... Vazifesini yapmayan ülkeler bundan etkilenecek. İran ve İtalya gibi...
İstanbul'da virüs seferberliği başladı. Toplu ulaşım araçları, meydanlar ve ibadethaneler tek tek ilaçlandı. Ayasofya'da da temizlik yapıldı.
AVM'LER 8 SAAT AÇIK KALACAK
Virüs, AVM'leri vurdu. Öğlen 12.00'de açılacak alışveriş merkezlerinin saat 20.00'de kapatılacağı duyuruldu. Çocuk oyun alanlarına kilit vuruldu.
KORSAN AİR
Irak uçağı, önceki gece yarısı Ankara'da piste indi. Fly Bağdat uçağı, Irak'ın başkentinden "Boş" diye kalktı. Ankara üzerinde 57 yolcu taşıdığı anlaşıldı. "Yakıtım tükendi" bahanesiyle "Acil iniş" yaptı. Uçaktaki kaçak Türk işçiler, karantina altına alındı.
ŞEYMA VE SEVGİLİSİNE 14 GÜN EV HAPSİ!
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido ile testten geçirildi.
"14 gün dışarıya çıkmama" şartıyla eve gönderildi.
KOLONYA UYARISI
Kimyacılar uyardı: Kolonya kıtlığında merdiven altı ürünleri kullanmayın. Cildiniz tahriş olur.
İTALYAN COROSU
60 milyon İtalyan, evlerine kapandı. Moral çöküntüsü yaşayan halk, balkonlara çıktı. Şarkı söyleyip "Pes etmeyin" çağrısı yaptı.
RONALDO KARANTİNADA
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz'e gitti. Kız arkadaşı Georgina Rodriguez'le evinde karantinaya girdi.
HAYATTA KALACAĞIM!
Çin'in Wuhan kentinden çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusa haline geldi. ABD'li şarkıcı Gloria Gaynor, ünlü şarkısı 'I Will Survive' (Hayatta Kalacağım) eşliğinde, Coronavirüse karşı lavaboda ellerini yıkadı. O anları instagram hesabında paylaştı. Yeni bir akım başlattı. 'I Will Survive Challenge' adı altında kullanıcılar da ellerini yıkadığı görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.
Ünlü şarkıcı Gloria Gaynor'ın paylaştığı videoya beğeni yağdı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, yeni bir akıma dönüştü.
Eski süpermodel Heidi Klum, Coronavirüs şüphesiyle kendisini evine kapattı. İki hafta dışarı çıkmayacağını açıkladı.
3 MİLYON EURO TOPLADI
Ünlü moda blogger'ı Chiara Ferragni, İtalya'daki Coronavirüs salgınıyla mücadele için yardım toplamaya devam ediyor. 'Go Fund Me' kampanyasıyla şu ana kadar 3 milyon euro toplamayı başardı.
İrlandalı sporcu Conor McGregor, teyzesi Anne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. McGregor, "Lanet olası virüs! Neler oluyor? Bir adaya geldim. derin nefes alıyorum" dedi.
PES ETMEYİN
Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Çin'den sonra en fazla virüsten etkilenen ülke İtalya oldu. Evlerinden çıkamayan İtalyanlar, dayanışma içinde günlerini sürdürmeye çalışıyor. Balkon ve pencerelere çıkıp şarkı söyleyen insanlar 'pes etmeyin' çağrısı yapıyor. Öte yandan İtalya'da dün 175 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı bin 441'e, vaka sayısı da 21 bin 157'ye yükseldi.
EVLERDEN IRAK
CORONAVİRÜS önlemleri kapsamında, 29 Şubat'tan itibaren Irak uçuşları iptal edildi. Ancak önceki akşam Iraklı Fly Bağdat Havayolları'na ait uçak, bu yasağı deldi. Uçak, Ankara üzerine gelene kadar 'Boş' olduğunu söyledi. Ardından 57 yolcusu olduğunu bildirdi.
PİLOTA geri dönmeleri söylendi. Ancak uçak, yakıtının olmadığını belirtip Ankara'ya indi. Yolcular, kapıların açılması için tepki gösterdi. Türk işçilerinden oluşan 57 kişilik grup, karantinaya alındı. Iraklı pilot ve mürettebat ise ülkelerine geri gönderildi.
İSTANBUL VİRÜSE KARŞI
İSTANBUL'DA da Coronavirüs paniği vardı. Vatandaşlar ve yetkililer sıkı önlemler aldı...
EKİPLER, şehrin işlek ve kullanımı yoğun olan alanlarında 40 araç ve 80 personelle dezenfekte çalışmaları yürütüyor.
METRO, metrobüs ve otobüslerde rutin temizlik çalışmaları artırılırken, bunun yanı sıra dezenfekte çalışmaları da yapılıyor.
BELEDİYENİN hizmet verdiği birçok kapalı alan dışında, cami, cemevi, kilise ve sinagoglar da dezenfekte ediliyor.
YANLIŞ ANLAMAYIN
Coronavırüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, bu virüsle ilgili doğru bilinen yanlışları sıraladı:
YANLIŞ: Kovid-19 ölümcüldür.
DOĞRU: Hastalık, yüzde 2-5 oranında ölümle sonuçlanır.
YANLIŞ: Korunmak için maske takmalıyız.
DOĞRU: Maske, kişiyi virüsten yeterince korumaz. Korunmada en önemli yöntem el temizliğidir.
YANLIŞ: El dezenfektanları tüm sorunu çözer.
DOĞRU: Piyasada satılan dezenfektanların çoğu yeterli düzeyde koruyucu değildir. Ellerin, sık sık bol sabunlu su ile dikkatle, iyice ovularak yıkanması olacaktır.
YANLIŞ: Burnu tuzlu suyla yıkamak, tuzlu suyla gargara yapmak ya da sirke virüsün bulaşıcılığını engeller.
DOĞRU: Bu yanlış bir bilgidir. Hatta tuzlu suyun tuz oranı yüksek olursa üst solunum yolu hücrelerine hasar verebilir.
TÜRKİYE'DE 6. VAKA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Umre'den dönen bir vatandaşımızın corona testinin de pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Türkiye'deki vaka sayısı 6'ya ulaştı.
BİR DÜNYA YALAN
BATI medyası, şimdi de Coronavirüs bahanesiyle ülkemize saldırdı. Yalnızca 5 vakanın görüldüğü Türkiye'de büyük bir virüs salgını varmış algısı yarattı. Kirli operasyona Rus haber kanalı Russia Today (RT) de katıldı. Dünyadaki spor müsabakalarının ertelenmesi haberinde, boynunda Türk bayrağı taşıyan gençleri kullandı. Amerikan haber ajansı AP de Trump'ın Coronavirüs testi yaptıracağı haberinde, ülkemizden bir cami fotoğrafı kullandı. Bu haberlere sosyal medyadan tepki yağdı. Öte yandan ABD Başkanı Trump, test yaptırdığını açıkladı. "Sonuçlar birkaç güne çıkar" dedi.
AP ve BBC de kirli operasyona devam etti. "Trump aşı olacak" haberinde bile cami fotoğrafına yer verdi.
ALTUN'DAN UYARI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'ye karşı algı operasyonu başlatan yabancı medya kuruluşlarına mektup gönderdi. "Gelecekte aynı hataları yapmayın" dedi.
O'PARA'SYON
Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Coronavirüsle ilgili çarpıcı bilgileri TAKVİM'e anlattı: Aşı bulundu. Roche firması bu sayede 20 trilyon dolar kazanacak
Virüsün ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Köpürtülmüş kabartılmış ileri derecede paniğe sevk edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu olay bilinçli olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmaktadır.
Köpürtmenin nedeni nedir?
ABD Başkanı Trump, canlı yayına çıktı ve Roche firmasına ekranlardan teşekkür etti. Onlara 500 bin tanı kitini ısmarlandığını ve 50 milyar doların da serbest bırakıldığını açıkladı.
Bu ne anlama geliyor?
Mevcut olan panik durumu sürdürülecek demektir. İran, İtalya... Diğer ülkelerin hepsinde bu bir şekilde var, Türkiye'de de muhtemelen var. Roche bir kasadır. Kasa her zaman kazanır. Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. Daha önce domuz gribinde tarihleri geçmiş ilaçlar satıldı. Bu olay bir iki ay daha bu seviyede sürdürülecek. Sonra aşısı ile birlikte tekrar ortaya çıkarılacak.
Aşı bulunmadı mı?
Aşıyı çoktan bulmuşlardır. Bu büyük bir iş. Yüzbinlerce litre aşı tanklarını oluşturmanız gerekir. Bunu yaparken de yüksek maliyetler çıkar. O maliyeti de ülkelerden siparişle alacaklar. Siparişleri şimdiden verin ki başka türlü bunu üretemeyeceğiz diyecekler. 250 milyon dolar, sadece 5 milyon kişinin aşı ücreti eder. Birkaç doz olursa fiyat katlanacaktır.
Virüs nedeniyle ekonomik zarar büyük. Bu başkalarının da kazanması anlamına mı geliyor?
Bu operasyonu yapanların paraya ihtiyacı yok ama buradan elde edilen paraların nerelere harcanacağı merak konusu. Belki de fonlanması gereken yerler vardır.
Bu işin Çin, İran ve İtalya'da görülmesinin nedeni nedir?
İtalya'nın Çin ile çok ciddi ticari işbirliği var. Diğer ülke de İran. Bugün olan olayın tanı kiti yok. Neye bağlı olarak olduğunu bilmiyoruz. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün iki dudağı arasından çıkan açıklamalar var.
Virüsün merkezi neden Avrupa oldu?
Bunun nedeni algı oluşturmaktır. Avrupa'yı ablukaya almaya çalışıyorlar. İtalya'yı karantinaya aldılar. Çünkü Avrupa veba salgınında nüfusunun 3'te birini kaybetti. Avrupa'da hep hastalıktan öleceğiz sağlantısı vardır.
Virüsten ne kadar para kazanılacak?
Ülke başına ne fiyat biçeceklerini bilmiyoruz. ARGE fazla, sıkıntılı ve ilaçlar pahalı diyecekler. Böyle olunca 20 trilyon dolardan bahsedebiliriz. Algıyı ne kadar yüksekte tutarsanız, kazanılacak para da o kadar fazla olacaktır.
ROCHE KAZANDI
Yıllar önce Roche görevlileri bana geldi. "Türkiye'de Lenfoma taraması yapacağız" dediler. Niye yapacaklarını sordum, "Türkiye'de lenfoma tehlikesi var" dediler. Ben "yok" dedim. Ama "Yunanistan'da var Türkiye'de niye yok onu araştıracağız" dediler. Onu bahane ettiler. Sonra yaptılar. Anladım ki bunun arkasında farklı şey var. Bu şirket DSÖ'yü bile kontrol eden bir şirket. ABD Başkanı Trump'ı bile açıklama yapmak zorunda bırakan bir şirkettir.
184 ALO CORONA
CORONAVIRÜS kaptığından şüphelenen vatandaşları aydınlatmak ve yol göstermek için revize edilen ALO 184 Çağrı Merkezi devreye girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk taramasının çat kapı değil, planlanarak yapıldığına dikkati çekti. "184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın" uyarısında bulundu.
GURBETÇİLER İÇİN KRİZ MASASI
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde (+903122922929) dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarına 7/24 hizmet verecek "kriz masası" kuruldu. Bakanlık, vatandaşların infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmelerini istedi.
18 MART'A KADAR DÖNEBİLECEKLER!
Türkiye, Corona tedbiri için Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuş yasağı kararı aldı. 11 ülkedeki Türk öğrenci ve turistlerin, 17 Mart saat 24.00'e kadar karantina şartıyla Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri açıklandı.
KORKUTAN RAKAM!
Coronavırüs dünya geneline yayıldı. Vaka sayısı 146 bin 305'e, ölü sayısı ise 5.541'e yükseldi. 72 bin 553 kişi ise iyileşti. İspanya, virüs nedeniyle karantina altına alındı.
BARIŞ ŞİMŞEK
Koroya Russia Today de katıldı. Haberde Türk bayrağı kullandı. Algı yaratmaya çalıştı.
New York Times, ABD'nin Avrupa'ya seyahat yasağını İstanbul fotoğrafıyla yayınladı.
BBC de Kanada'daki salgına ilişkin haberleri iki Türkiye fotoğrafıyla okurlarına aktardı.
Russia Today ise maçların ertelenmesini bu fotoğrafla verdi. Düşmanlığını belli etti.
CORONA AŞISI BULUNDU
Ünlü doktor Yavuz Dizdar, coronavirüs salgınının perde arkasını anlattı: Büyük bir operasyonla karşı karşıyayız. Korkuyu büyüttüler. Yakında sipariş alıp parayı toplayacaklar. 2 ay sonra tek hasta kalmayacak
Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. İyi organize edilmiş bir senaryo... Bir-iki ay sonra aşı ortaya çıkarılacak.
Aşı şu an bulunmuştur. Seri üretimine geçilebilmesi için kitlelerin daha fazla korkutulması lazım. Bu büyük bir iş...
ABD Başkanı canlı yayına çıktı ve Roche firmasına teşekkür etti. 50 milyar doları da serbest bıraktı.
Bu, paniğin dünya çapında süreceğinin işareti... Vazifesini yapmayan ülkeler bundan etkilenecek. İran ve İtalya gibi...
İstanbul'da virüs seferberliği başladı. Toplu ulaşım araçları, meydanlar ve ibadethaneler tek tek ilaçlandı. Ayasofya'da da temizlik yapıldı.
AVM'LER 8 SAAT AÇIK KALACAK
Virüs, AVM'leri vurdu. Öğlen 12.00'de açılacak alışveriş merkezlerinin saat 20.00'de kapatılacağı duyuruldu. Çocuk oyun alanlarına kilit vuruldu.
KORSAN AİR
Irak uçağı, önceki gece yarısı Ankara'da piste indi. Fly Bağdat uçağı, Irak'ın başkentinden "Boş" diye kalktı. Ankara üzerinde 57 yolcu taşıdığı anlaşıldı. "Yakıtım tükendi" bahanesiyle "Acil iniş" yaptı. Uçaktaki kaçak Türk işçiler, karantina altına alındı.
ŞEYMA VE SEVGİLİSİNE 14 GÜN EV HAPSİ!
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido ile testten geçirildi.
"14 gün dışarıya çıkmama" şartıyla eve gönderildi.
KOLONYA UYARISI
Kimyacılar uyardı: Kolonya kıtlığında merdiven altı ürünleri kullanmayın. Cildiniz tahriş olur.
İTALYAN COROSU
60 milyon İtalyan, evlerine kapandı. Moral çöküntüsü yaşayan halk, balkonlara çıktı. Şarkı söyleyip "Pes etmeyin" çağrısı yaptı.
RONALDO KARANTİNADA
Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, Portekiz'e gitti. Kız arkadaşı Georgina Rodriguez'le evinde karantinaya girdi.
HAYATTA KALACAĞIM!
Çin'in Wuhan kentinden çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusa haline geldi. ABD'li şarkıcı Gloria Gaynor, ünlü şarkısı 'I Will Survive' (Hayatta Kalacağım) eşliğinde, Coronavirüse karşı lavaboda ellerini yıkadı. O anları instagram hesabında paylaştı. Yeni bir akım başlattı. 'I Will Survive Challenge' adı altında kullanıcılar da ellerini yıkadığı görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.
Ünlü şarkıcı Gloria Gaynor'ın paylaştığı videoya beğeni yağdı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, yeni bir akıma dönüştü.
Eski süpermodel Heidi Klum, Coronavirüs şüphesiyle kendisini evine kapattı. İki hafta dışarı çıkmayacağını açıkladı.
3 MİLYON EURO TOPLADI
Ünlü moda blogger'ı Chiara Ferragni, İtalya'daki Coronavirüs salgınıyla mücadele için yardım toplamaya devam ediyor. 'Go Fund Me' kampanyasıyla şu ana kadar 3 milyon euro toplamayı başardı.
İrlandalı sporcu Conor McGregor, teyzesi Anne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. McGregor, "Lanet olası virüs! Neler oluyor? Bir adaya geldim. derin nefes alıyorum" dedi.
PES ETMEYİN
Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Çin'den sonra en fazla virüsten etkilenen ülke İtalya oldu. Evlerinden çıkamayan İtalyanlar, dayanışma içinde günlerini sürdürmeye çalışıyor. Balkon ve pencerelere çıkıp şarkı söyleyen insanlar 'pes etmeyin' çağrısı yapıyor. Öte yandan İtalya'da dün 175 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı bin 441'e, vaka sayısı da 21 bin 157'ye yükseldi.
EVLERDEN IRAK
CORONAVİRÜS önlemleri kapsamında, 29 Şubat'tan itibaren Irak uçuşları iptal edildi. Ancak önceki akşam Iraklı Fly Bağdat Havayolları'na ait uçak, bu yasağı deldi. Uçak, Ankara üzerine gelene kadar 'Boş' olduğunu söyledi. Ardından 57 yolcusu olduğunu bildirdi.
PİLOTA geri dönmeleri söylendi. Ancak uçak, yakıtının olmadığını belirtip Ankara'ya indi. Yolcular, kapıların açılması için tepki gösterdi. Türk işçilerinden oluşan 57 kişilik grup, karantinaya alındı. Iraklı pilot ve mürettebat ise ülkelerine geri gönderildi.
İSTANBUL VİRÜSE KARŞI
İSTANBUL'DA da Coronavirüs paniği vardı. Vatandaşlar ve yetkililer sıkı önlemler aldı...
EKİPLER, şehrin işlek ve kullanımı yoğun olan alanlarında 40 araç ve 80 personelle dezenfekte çalışmaları yürütüyor.
METRO, metrobüs ve otobüslerde rutin temizlik çalışmaları artırılırken, bunun yanı sıra dezenfekte çalışmaları da yapılıyor.
BELEDİYENİN hizmet verdiği birçok kapalı alan dışında, cami, cemevi, kilise ve sinagoglar da dezenfekte ediliyor.
YANLIŞ ANLAMAYIN
Coronavırüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, bu virüsle ilgili doğru bilinen yanlışları sıraladı:
YANLIŞ: Kovid-19 ölümcüldür.
DOĞRU: Hastalık, yüzde 2-5 oranında ölümle sonuçlanır.
YANLIŞ: Korunmak için maske takmalıyız.
DOĞRU: Maske, kişiyi virüsten yeterince korumaz. Korunmada en önemli yöntem el temizliğidir.
YANLIŞ: El dezenfektanları tüm sorunu çözer.
DOĞRU: Piyasada satılan dezenfektanların çoğu yeterli düzeyde koruyucu değildir. Ellerin, sık sık bol sabunlu su ile dikkatle, iyice ovularak yıkanması olacaktır.
YANLIŞ: Burnu tuzlu suyla yıkamak, tuzlu suyla gargara yapmak ya da sirke virüsün bulaşıcılığını engeller.
DOĞRU: Bu yanlış bir bilgidir. Hatta tuzlu suyun tuz oranı yüksek olursa üst solunum yolu hücrelerine hasar verebilir.
TÜRKİYE'DE 6. VAKA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Umre'den dönen bir vatandaşımızın corona testinin de pozitif çıktığını açıkladı. Böylece Türkiye'deki vaka sayısı 6'ya ulaştı.
BİR DÜNYA YALAN
BATI medyası, şimdi de Coronavirüs bahanesiyle ülkemize saldırdı. Yalnızca 5 vakanın görüldüğü Türkiye'de büyük bir virüs salgını varmış algısı yarattı. Kirli operasyona Rus haber kanalı Russia Today (RT) de katıldı. Dünyadaki spor müsabakalarının ertelenmesi haberinde, boynunda Türk bayrağı taşıyan gençleri kullandı. Amerikan haber ajansı AP de Trump'ın Coronavirüs testi yaptıracağı haberinde, ülkemizden bir cami fotoğrafı kullandı. Bu haberlere sosyal medyadan tepki yağdı. Öte yandan ABD Başkanı Trump, test yaptırdığını açıkladı. "Sonuçlar birkaç güne çıkar" dedi.
AP ve BBC de kirli operasyona devam etti. "Trump aşı olacak" haberinde bile cami fotoğrafına yer verdi.
ALTUN'DAN UYARI
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'ye karşı algı operasyonu başlatan yabancı medya kuruluşlarına mektup gönderdi. "Gelecekte aynı hataları yapmayın" dedi.
O'PARA'SYON
Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Coronavirüsle ilgili çarpıcı bilgileri TAKVİM'e anlattı: Aşı bulundu. Roche firması bu sayede 20 trilyon dolar kazanacak
Virüsün ortaya çıkmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Köpürtülmüş kabartılmış ileri derecede paniğe sevk edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu olay bilinçli olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmaktadır.
Köpürtmenin nedeni nedir?
ABD Başkanı Trump, canlı yayına çıktı ve Roche firmasına ekranlardan teşekkür etti. Onlara 500 bin tanı kitini ısmarlandığını ve 50 milyar doların da serbest bırakıldığını açıkladı.
Bu ne anlama geliyor?
Mevcut olan panik durumu sürdürülecek demektir. İran, İtalya... Diğer ülkelerin hepsinde bu bir şekilde var, Türkiye'de de muhtemelen var. Roche bir kasadır. Kasa her zaman kazanır. Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. Daha önce domuz gribinde tarihleri geçmiş ilaçlar satıldı. Bu olay bir iki ay daha bu seviyede sürdürülecek. Sonra aşısı ile birlikte tekrar ortaya çıkarılacak.
Aşı bulunmadı mı?
Aşıyı çoktan bulmuşlardır. Bu büyük bir iş. Yüzbinlerce litre aşı tanklarını oluşturmanız gerekir. Bunu yaparken de yüksek maliyetler çıkar. O maliyeti de ülkelerden siparişle alacaklar. Siparişleri şimdiden verin ki başka türlü bunu üretemeyeceğiz diyecekler. 250 milyon dolar, sadece 5 milyon kişinin aşı ücreti eder. Birkaç doz olursa fiyat katlanacaktır.
Virüs nedeniyle ekonomik zarar büyük. Bu başkalarının da kazanması anlamına mı geliyor?
Bu operasyonu yapanların paraya ihtiyacı yok ama buradan elde edilen paraların nerelere harcanacağı merak konusu. Belki de fonlanması gereken yerler vardır.
Bu işin Çin, İran ve İtalya'da görülmesinin nedeni nedir?
İtalya'nın Çin ile çok ciddi ticari işbirliği var. Diğer ülke de İran. Bugün olan olayın tanı kiti yok. Neye bağlı olarak olduğunu bilmiyoruz. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün iki dudağı arasından çıkan açıklamalar var.
Virüsün merkezi neden Avrupa oldu?
Bunun nedeni algı oluşturmaktır. Avrupa'yı ablukaya almaya çalışıyorlar. İtalya'yı karantinaya aldılar. Çünkü Avrupa veba salgınında nüfusunun 3'te birini kaybetti. Avrupa'da hep hastalıktan öleceğiz sağlantısı vardır.
Virüsten ne kadar para kazanılacak?
Ülke başına ne fiyat biçeceklerini bilmiyoruz. ARGE fazla, sıkıntılı ve ilaçlar pahalı diyecekler. Böyle olunca 20 trilyon dolardan bahsedebiliriz. Algıyı ne kadar yüksekte tutarsanız, kazanılacak para da o kadar fazla olacaktır.
ROCHE KAZANDI
Yıllar önce Roche görevlileri bana geldi. "Türkiye'de Lenfoma taraması yapacağız" dediler. Niye yapacaklarını sordum, "Türkiye'de lenfoma tehlikesi var" dediler. Ben "yok" dedim. Ama "Yunanistan'da var Türkiye'de niye yok onu araştıracağız" dediler. Onu bahane ettiler. Sonra yaptılar. Anladım ki bunun arkasında farklı şey var. Bu şirket DSÖ'yü bile kontrol eden bir şirket. ABD Başkanı Trump'ı bile açıklama yapmak zorunda bırakan bir şirkettir.
184 ALO CORONA
CORONAVIRÜS kaptığından şüphelenen vatandaşları aydınlatmak ve yol göstermek için revize edilen ALO 184 Çağrı Merkezi devreye girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk taramasının çat kapı değil, planlanarak yapıldığına dikkati çekti. "184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın" uyarısında bulundu.
GURBETÇİLER İÇİN KRİZ MASASI
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde (+903122922929) dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarına 7/24 hizmet verecek "kriz masası" kuruldu. Bakanlık, vatandaşların infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmelerini istedi.
18 MART'A KADAR DÖNEBİLECEKLER!
Türkiye, Corona tedbiri için Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuş yasağı kararı aldı. 11 ülkedeki Türk öğrenci ve turistlerin, 17 Mart saat 24.00'e kadar karantina şartıyla Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri açıklandı.
KORKUTAN RAKAM!
Coronavırüs dünya geneline yayıldı. Vaka sayısı 146 bin 305'e, ölü sayısı ise 5.541'e yükseldi. 72 bin 553 kişi ise iyileşti. İspanya, virüs nedeniyle karantina altına alındı.
BARIŞ ŞİMŞEK
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