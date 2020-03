3 MİLYON

Salgın haberleri, manşetlerde yer aldı. NY Times ve BBC ise durduk yerde Türkiye 'yi karaladı.Koroya Russia Today de katıldı. Haberde Türk bayrağı kullandı. Algı yaratmaya çalıştı. New York Times , ABD'nin Avrupa'ya seyahat yasağını İstanbul fotoğrafıyla yayınladı.BBC de Kanada'daki salgına ilişkin haberleri iki Türkiye fotoğrafıyla okurlarına aktardı.Russia Today ise maçların ertelenmesini bu fotoğrafla verdi. Düşmanlığını belli etti.Ünlü doktor Yavuz Dizdar, coronavirüs salgınının perde arkasını anlattı: Büyük bir operasyonla karşı karşıyayız. Korkuyu büyüttüler. Yakında sipariş alıp parayı toplayacaklar. 2 ay sonra tek hasta kalmayacakBen bu hikayeyi daha önce çok gördüm. İyi organize edilmiş bir senaryo... Bir-iki ay sonra aşı ortaya çıkarılacak.Aşı şu an bulunmuştur. Seri üretimine geçilebilmesi için kitlelerin daha fazla korkutulması lazım. Bu büyük bir iş...ABD Başkanı canlı yayına çıktı ve Roche firmasına teşekkür etti. 50 milyar doları da serbest bıraktı.Bu, paniğin dünya çapında süreceğinin işareti... Vazifesini yapmayan ülkeler bundan etkilenecek. İran ve İtalya gibi...İstanbul'da virüs seferberliği başladı. Toplu ulaşım araçları, meydanlar ve ibadethaneler tek tek ilaçlandı. Ayasofya'da da temizlik yapıldı.Virüs, AVM 'leri vurdu. Öğlen 12.00'de açılacak alışveriş merkezlerinin saat 20.00'de kapatılacağı duyuruldu. Çocuk oyun alanlarına kilit vuruldu.Irak uçağı, önceki gece yarısı Ankara 'da piste indi. Fly Bağdat uçağı, Irak'ın başkentinden "Boş" diye kalktı. Ankara üzerinde 57 yolcu taşıdığı anlaşıldı. "Yakıtım tükendi" bahanesiyle "Acil iniş" yaptı. Uçaktaki kaçak Türk işçiler, karantina altına alındı. Şeyma Subaşı , İtalyan sevgilisiile testten geçirildi."14şartıylaeve gönderildi.Kimyacılar uyardı: Kolonya kıtlığında merdiven altı ürünleri kullanmayın.60 milyon İtalyan, evlerine kapandı. Moral çöküntüsü yaşayan halk, balkonlara çıktı. Şarkı söyleyip "Pes etmeyin" çağrısı yaptı.Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo , Portekiz'e gitti. Kız arkadaşı Georgina Rodriguez'le evinde karantinaya girdi.Wuhan kentinden çıkan Coronavirüs, tüm dünyanın kabusa haline geldi. ABD'li şarkıcı, ünlü şarkısı(Hayatta Kalacağım) eşliğinde, Coronavirüse karşı lavaboda ellerini yıkadı. O anları instagram hesabında paylaştı. Yeni bir akım başlattı. 'I Will Survive Challenge' adı altında kullanıcılar da ellerini yıkadığı görüntüleriÜnlü şarkıcı Gloria Gaynor'ın paylaştığı videoya beğeni yağdı. Binlerce kişi tarafından izlenen görüntüler, yeni bir akıma dönüştü.Eski süpermodel Heidi Klum, Coronavirüs şüphesiyle kendisini evine kapattı. İki hafta dışarı çıkmayacağını açıkladı.Ünlü moda blogger'ı Chiara Ferragni, İtalya'daki Coronavirüs salgınıyla mücadele için yardım toplamaya devam ediyor. 'Go Fund Me' kampanyasıyla şu ana kadar 3 milyon euro toplamayı başardı.İrlandalı sporcu Conor McGregor, teyzesi Anne'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. McGregor, "Lanet olası virüs! Neler oluyor? Bir adaya geldim. derin nefes alıyorum" dedi.Coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Çin'den sonra en fazla virüsten etkilenen ülke İtalya oldu. Evlerinden çıkamayan İtalyanlar, dayanışma içinde günlerini sürdürmeye çalışıyor. Balkon ve pencerelere çıkıp şarkı söyleyen insanlar 'pes etmeyin' çağrısı yapıyor. Öte yandan İtalya'da dün 175 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısı bin 441'e, vaka sayısı da 21 bin 157'ye yükseldi.önlemleri kapsamında, 29 Şubat'tan itibaren Irak uçuşları iptal edildi. Ancak önceki akşam Iraklı Fly Bağdat Havayolları'na ait uçak, bu yasağı deldi. Uçak, Ankara üzerine gelene kadar 'Boş' olduğunu söyledi. Ardından 57 yolcusu olduğunu bildirdi.geri dönmeleri söylendi. Ancak uçak, yakıtının olmadığını belirtip Ankara'ya indi. Yolcular, kapıların açılması için tepki gösterdi. Türk işçilerinden oluşan 57 kişilik grup, karantinaya alındı. Iraklı pilot ve mürettebat ise ülkelerine geri gönderildi.daCoronavirüspaniği vardı.sıkı önlemleraldı...şehrin işlek vekullanımı yoğunolan alanlarında40 araç ve 80personelle dezenfekteçalışmalarıyürütüyor.metrobüs veotobüslerde rutintemizlik çalışmalarıartırılırken, bununyanı sıra dezenfekteçalışmaları dayapılıyor.hizmet verdiğibirçok kapalı alandışında,Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, bu virüsle ilgili doğru bilinen yanlışları sıraladı:YANLIŞ: Kovid-19 ölümcüldür.YANLIŞ: Korunmak için maske takmalıyız.YANLIŞ: El dezenfektanları tüm sorunu çözer.YANLIŞ: Burnu tuzlu suyla yıkamak, tuzlu suyla gargara yapmak ya da sirke virüsün bulaşıcılığını engeller.Bakanı Fahrettin Koca,açıkladı. Böylece Türkiye'deki vaka sayısı 6'ya ulaştı.medyası, şimdi de Coronavirüs bahanesiyle ülkemize saldırdı. Yalnızca 5 vakanın görüldüğü Türkiye'de büyük bir virüs salgını varmış algısı yarattı. Kirli operasyona Rus haber kanalı Russia Today (RT) de katıldı. Dünyadaki spor müsabakalarının ertelenmesi haberinde, boynunda Türk bayrağı taşıyan gençleri kullandı. Amerikan haber ajansı AP deülkemizden bir cami fotoğrafı kullandı. Bu haberlere sosyal medyadan tepki yağdı. Öte yandan ABD Başkanı"Sonuçlar birkaç güne çıkar" dedi.AP ve BBC de kirli operasyona devam etti. "Trump aşı olacak" haberinde bile cami fotoğrafına yer verdi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'ye karşı algı operasyonu başlatan yabancı medya kuruluşlarına mektup gönderdi. "Gelecekte aynı hataları yapmayın" dedi.Onkoloji Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, Coronavirüsle ilgili çarpıcı bilgileri TAKVİM'e anlattı: Aşı bulundu. Roche firması bu sayede 20 trilyon dolar kazanacakKöpürtülmüş kabartılmış ileri derecede paniğe sevk edilmiş bir durumla karşı karşıyayız. Bu olay bilinçli olaraktarafından yapılmaktadır.ABD Başkanı Trump, canlı yayına çıktı ve Roche firmasına ekranlardan teşekkür etti. Onlara 500 bin tanı kitini ısmarlandığını ve 50 milyar doların da serbest bırakıldığını açıkladı.Mevcut olan panik durumu sürdürülecek demektir. İran, İtalya... Diğer ülkelerin hepsinde bu bir şekilde var, Türkiye'de de muhtemelen var. Roche bir kasadır. Kasa her zaman kazanır. Ben bu hikayeyi daha önce çok gördüm. Daha önce domuz gribinde tarihleri geçmiş ilaçlar satıldı. Bu olaysürdürülecek. Sonra aşısı ile birlikte tekrar ortaya çıkarılacak.Aşıyı çoktan bulmuşlardır. Bu büyük bir iş. Yüzbinlerce litre aşı tanklarını oluşturmanız gerekir. Bunu yaparken de yüksek maliyetler çıkar. O maliyeti de ülkelerden siparişle alacaklar. Siparişleri şimdiden verin ki başka türlü bunu üretemeyeceğiz diyecekler. 250 milyon dolar, sadece 5 milyon kişinin aşı ücreti eder. Birkaç doz olursa fiyat katlanacaktır.Bu operasyonu yapanların paraya ihtiyacı yok ama buradan elde edilen paraların nerelere harcanacağı merak konusu. Belki de fonlanması gereken yerler vardır.İtalya'nın Çin ile çok ciddi ticari işbirliği var. Diğer ülke de İran. Bugün olan olayın tanı kiti yok. Neye bağlı olarak olduğunu bilmiyoruz. Sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün iki dudağı arasından çıkan açıklamalar var.Bunun nedeni algı oluşturmaktır.İtalya'yı karantinaya aldılar. Çünkü Avrupa veba salgınında nüfusunun 3'te birini kaybetti. Avrupa'da hep hastalıktan öleceğiz sağlantısı vardır.Ülke başına ne fiyat biçeceklerini bilmiyoruz. ARGE fazla, sıkıntılı ve ilaçlar pahalı diyecekler. Böyle oluncaAlgıyı ne kadar yüksekte tutarsanız, kazanılacak para da o kadar fazla olacaktır.önce Roche görevlileri bana geldi. "Türkiye'de Lenfoma taraması yapacağız" dediler. Niye yapacaklarını sordum, "Türkiye'de lenfoma tehlikesi var" dediler. Ben "yok" dedim. Ama "Yunanistan'da var Türkiye'de niye yok onu araştıracağız" dediler. Onu bahane ettiler. Sonra yaptılar. Anladım ki bunun arkasında farklı şey var. Bu şirket DSÖ'yü bile kontrol eden bir şirket. ABD Başkanı Trump'ı bile açıklama yapmak zorunda bırakan bir şirkettir.kaptığından şüphelenenvatandaşlarıaydınlatmak ve yolgöstermek için revizeedilen ALO 184 ÇağrıMerkezi devreye girdi.Sağlık Bakanı FahrettinKoca, risk taramasınınçat kapı değil,planlanarak yapıldığınadikkati çekti."184'ten size telefongelmemişse test amacıylageldiğini söyleyenleriiçeri almayın"uyarısında bulundu.Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi'nde (+903122922929) dünyanın her yerindeki Türk vatandaşlarına 7/24 hizmet verecek "kriz masası" kuruldu. Bakanlık, vatandaşların infiale kapılmadan sükunet içinde hareket etmelerini istedi.Corona tedbiri için Azerbaycan, Gürcistan, Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya uçuş yasağı kararı aldı. 11 ülkedeki Türk öğrenci ve turistlerin, 17 Mart saat 24.00'e kadar karantina şartıyla Türkiye'ye dönüş yapabilecekleri açıklandı.dünya geneline yayıldı.Vaka sayısı 146bin 305'e, ölü sayısıiseyükseldi.72 bin 553 kişi iseiyileşti. İspanya, virüsnedeniyle karantinaaltına alındı.