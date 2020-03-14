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: Bakanlar Kurulu, Türkiye dahil tüm giriş ve çıkışları yasakladı

haberine göre , salgını nedeniyle Bakanlar Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Toplantı ile ilgili yapılan açıklamada 14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC'ye giriş ve çıkışlar yasaklandığı belirtildi.

  • Dünya
  • 14.03.2020 08:09
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 08:09
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Karantina başladı! Giriş ve çıkışlar yasak
'de Rum Kesimi ve Türkiye'de vakalarının görülmesinin ardından Başbakan Ersin Tatar başkanlığında Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda dünyayı etkisi altına alan salgına karşı önemli kararlar alındı. Kararlara göre, 14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, KKTC'ye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Ülkeye sadece KKTC vatandaşı, ülkede eğitim alan öğrenciler ve göçmenler giriş yapabilecek.
Kararı Başbakan Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu üyeleriyle birlikte açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun toplantısı sonucu kamuda itfaiye, polis, sivil savunma ve maliye dışında diğer kamu kuruluşlarında çalışan tüm personelin 27 Mart'a kadar idari izinli olacağı karara bağlandı. Özel sektörde ise marketler, benzin istasyonları ve eczaneler gibi sektörler dışında hizmetler duracak. Tüm eğlence yerleri kapatılacak.



BAŞBAKAN TATAR: SOKAĞA ÇIKILMAMALI
Kararı açıklayan Başbakan Tatar, "İnsanlarımız sokağa çıkmamalı, evlerinde kalmalı. Zaruri olmamak kaydı ile kimse sokağa çıkmamalı" çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'DEN GELİŞLER DE YASAKLANDI
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Ülkeye turist olarak da Türkiye'den de kimsenin gelemeyecek" dedi

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