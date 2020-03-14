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: 'dan flaş kararı! Karanyinaya alıyorlar

haberi... İspanyol hükümeti tüm ülkenin karantina altına alınacağını duyurdu. Ülke genelinde son 24 saatte ölü sayısı 71 artarak 191'e, vaka sayısı ise bin 700 artışla 5 bin 945'e çıktı.

  • Dünya
  • 14.03.2020 16:23
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  • Son Güncelleme: 14.03.2020 16:36
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Flaş karar! Tüm ülke karantinaya alınıyor

hükümeti ülkede yaygınlığı artıran salgını nedeniyle tüm ülkeyi karantina altına aldı. Karar resmen açıklandı.

ve Cadena Ser gazetelerinin haberine göre olağanüstü hal ilan edilen ülkede vatandaşlara sadece işe gitmek, yemek ve ilaç almak ve hastaneye gitmek için evden çıkma izni verilecek.

Haberlerde ayrıca, İçişleri Bakanlığı'nın yerel ve bölgesel güçler de dahil olmak üzere tüm polis gücünü kontrol etmesine karar verildiği bildirildi.

İspanyol basınından çıkan haberler, kabine toplantısı sırasında yayınlandı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İspanya'da ölü sayısı 191'e, vaka sayısı ise 5 bin 945'e çıktı.

Sağlık Bakanlığından verilen son rakamlara göre, virüsün bulaştığı kişi sayısı, düne göre bin 700'den fazla artarak, 5 bin 945 oldu.

Kovid-19 vakalarında ölü sayısı düne nazaran 71 artarak, 191'e yükseldi. Bu rakamlar, İspanya'da Kovid-19'un çıkmasından bu yana "en hızlı artış" olarak dikkati çekti.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 10 Mart'ta 36, 11 Mart'ta 48, 12 Mart'ta 84, 13 Mart ise 120 olmuştu.

Virüsün en fazla etkilediği Madrid'de ölü sayısı 24 saatte neredeyse iki kat artarak 133 olurken, vaka sayısının da 3 bini geçtiği açıklandı.

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