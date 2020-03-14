The Simpsons Tom Hanks'i de koronavirüsü de bildi! İşte The Simpsons kehanetleri inanılmaz
İlk bölüm yayınlanma tarihi 17 Aralık 1989. Hala devam ediyor ve bölüm sayısı 600'ü geçti. Ancak Amerikan televizyon dizisi The Simpsons bunlardan çok daha fazlası. 11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü ve Tom Hanks'in coronaya yakalanmasının kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıktı.
14.03.2020 09:43
- Son Güncelleme: 14.03.2020 09:43
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