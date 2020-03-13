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'dan kan donduran koronavirüs önlemleri! Ateşi çıkan...

'de ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor. Şu ana kadar dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini aşarken 'de koronavirüsle ilgili yöntemler kan dondurdu. koronavirüse yakalananları ’daki el-Müçtehid ve el-Muvasa hastanelerinde koronavirüs olduğundan şüphelenilen hastaları ‘karantina imkanı bulunmadığı için’ aşırı dozda anestezi vererek öldürüyor.

  • Güncel
  • 13.03.2020 07:18
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 07:21
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Katil Esad'dan kan donduran koronavirüs önlemleri! Ateşi çıkan...

İnsan Hakları Gözlemevi Başkanı Rami Abdurrahman, Tartus, Lazkiye, ve Humus'ta toplam 62 koranavirüs vakası olduğu bilgisini verdi ancak gerçek rakamların bunun çok ötesinde olduğu dile getiriliyor.

ESAD'DAN YİNE KORKUNÇ YÖNTEMLER
Abdurrahman, virüs bulaşanların ile 'tan gelen milis ve ziyaretçilerle temas kuran insanlar olduğunu ancak vakaların rejim tarafından gizlendiğini ifade etti. Bazı yerel kaynaklar ise Esad'in koronavirüsle mücadelede korkunç yöntemler benimsediğini iddia ediyor.

AŞIRI DOZDA ANESTEZİ İLE ÖLDÜRÜLÜYOR
Buna göre rejim, Şam'daki el-Müçtehid ve el-Muvasa hastanelerinde koronavirüs olduğundan şüphelenilen hastaları 'karantina imkanı bulunmadığı i' aşırı dozda anestezi vererek öldürüyor. Aynı kaynaklar, yaralı olarak hastaneye getirilen bir İranlı milisten virüs kapmış iki hemşirenin de benzer yöntemle katledildiğini ileri sürdü. Yeni Şafak'a konuşan bölge kaynakları, İranlı milislerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Deyrizor bölgesinde de koronavirüs belirtileri taşıyan çok sayıda insanın hayatını kaybettiğini ifade ediyor.

TAZİYE MERASİMLERİ YASAKLANDI
Tıbbi altyapı olmaması nedeniyle kesin tanı konulamadığı için ölüm raporlarına 'akciğer iltihabı' ve 'böbrek yetmezliği' gibi teşhis notları düşülüyor. Ayrıca bölgede hayatını kaybedenlere yönelik taziye merasimleri de yasaklandı. Öte yandan Suriye'den 'a giden 6 kişide koronavirüse rastlanması dikkat çekti.

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