Koronavirüsten (Kovid-19) nasıl korunuruz? İşte koronavirüse karşı savaş açan besinler... 12.03.2020 18:20

Çin’in Vuhan bölgesinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs can almaya devam ediyor. Virüs yayılırken vatandaşlarda koronavirüse karşı koruyan besinleri araştırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek birçok hastalıktan olduğu gibi koronavirüsten de korunabiliriz. Peki hangi gıdalarla beslenirsek virüsle daha kolay savaşırız? Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Canfeza Sezgin A Haber’e anlattı. C vitamininin ve probiyotiklerin bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli olduğuna dikkat çeken Sezgin koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri sıraladı. İşte koronavirüse karşı korunmak için tüketilmesi gereken besinler...