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Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: İkinci bir açıklamaya kadar tatil edildi

Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Özel Kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinde, 16 Mart’tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

  • Güncel
  • 13.03.2020 01:36
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 01:39
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İkinci bir açıklamaya kadar tatil edildi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Özel Kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Tip Koronavirüse karşı tedbir almak amacıyla yapılan çalışmalarımız kapsamında, Bakanlığımız tarafından açılış izni verilen Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 16 Mart'tan itibaren bir sonraki açıklamamıza kadar tatil edilmiştir." dedi.


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