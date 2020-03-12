Son dakika: Bakan Selçuk açıkladı: İkinci bir açıklamaya kadar tatil edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Özel Kreş, Bakanlık tarafından açılış izni verilen Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinde, 16 Mart'tan itibaren tatil ilan edildiğini duyurdu.Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,dedi.