Çin'de başlayan ardından dünyanın birçok ülkesine yayılan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurdu. Koca hastanın durumu hakkında bilgi verirken, alınan tedbirleri de açıkladı.

Salgının çıktığı ilk günden bu yana açıklamalarıyla halkı bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yayınladı. Koca yaptığı paylaşımda, "2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.

2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner. pic.twitter.com/6ewRJ9arpd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 12, 2020

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