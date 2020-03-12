Bugünkü
Takvim

: Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrısı! 2 ay boyunca...

haberi... Sağlık Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden salgınıyla ilgili yeni bir mesaj paylaştı. Koca, "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor." dedi.

  • Güncel
  • 12.03.2020 13:12
  •  - 
  • Son Güncelleme: 12.03.2020 13:20
ABONE OL
Bakan Koca'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı

Çin'de başlayan ardından dünyanın birçok ülkesine yayılan salgını Türkiye'ye de sıçradı. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurdu. Koca hastanın durumu hakkında bilgi verirken, alınan tedbirleri de açıkladı.

Salgının çıktığı ilk günden bu yana açıklamalarıyla halkı bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama daha yayınladı. Koca yaptığı paylaşımda, "2 AY DİRENELİM. YAZIN VİRÜSÜN ETKİSİ AZALIYOR. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca'dan vatandaşlara koronavirüs çağrısı! 2 ay boyunca...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri