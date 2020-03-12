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    • 12.03.2020 19:36
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    Son dakika: ? Corona virüs nedeniyle okullar tatil mi edilecek? MEB açıklaması var mı?

    Türkiye genelindeki milyonlarca öğrenci ve veli özellikle şu saatlerde sorusu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Ülkemizde ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitimi gören öğrenciler tarafından konu hakkında son dakika gelişmelerini öğrenmek istiyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "koronavirüs" gündemiyle bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından okulların tatil olup olmayacağına dair açıklama geldi. Peki, corona virüs nedeniyle okullar tatil mi edilecek? MEB açıklaması var mı?

    Son dakika: Okullar tatil mi? Corona virüs nedeniyle okullar tatil mi edilecek? MEB açıklaması var mı?

    Okullar tatil mi sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı başladı. Toplantıda, Kovid-19'a yönelik şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşüldü. Toplantının ardından milyonlarca öğrencinin beklediği okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi açıklama geldi.

    OKULLAR TATİL Mİ?

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi.
    "Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir."

    Uzmanların yaptığı tavsiyeler çerçevesinde spor müsabakalarının Nisan sonuna kadar seyircisiz oynama kararı alınmıştır.

    Kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretleriyle ilgili genelge hazırlandı. Fevkalade bir durum olmadığı sürece kamu görevlileri izne tabi olacaktır."

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