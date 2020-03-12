Son dakika: Okullar tatil mi? Corona virüs nedeniyle okullar tatil mi edilecek? MEB açıklaması var mı?

Okullar tatil mi sorusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı koronavirüs toplantısı başladı. Toplantıda, Kovid-19'a yönelik şimdiye kadar alınan ve alınması gereken bütün ek tedbirler görüşüldü. Toplantının ardından milyonlarca öğrencinin beklediği okulların tatil edilmesiyle ilgili resmi açıklama geldi.

OKULLAR TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Ara tatil öne alındı. İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi.

"Üniversitelerimiz, 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edilecektir."