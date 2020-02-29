Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad rejiminin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 askerimizden biri olan Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın askerdeki eğitim görüntüleri ortaya çıktı.

SUBAY OLACAĞININ HABERİNİ ALDIĞINDA

Görüntülerin şehidimiz Mustafa Bayrakdar'ın muvazzaf subay olacağının haberini aldığı gün çekildiği öğrenildi.

Görüntülerde kahraman şehidimiz "komando ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak şınav çekerken yine askerlerimiz tarafından hortumla su ıslatılarak hem zorlu şartlara karşı dayanıklılık hem de muvazzaf subay olmanın kutlamasının yapıldığı görülüyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Bayrakdar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, merkez Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'ndeki babaevinden Antakya Mezarlık Kompleksi Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin annesi Edibe, babası Yusuf Bayrakdar, kardeşleri ve silah arkadaşları, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Antakya Şehitliği'ne defnedildi.

Şehidin 8 kardeşi olduğu öğrenildi.