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    • Magazin
    • 29.02.2020 Gazete
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    İdlib'de Mehmetçik'e yapılan hain saldırının ardından tek yürek oldu! İşte ünlülerin mesajları...

    Mehmetçiğimize düzenlenen hain saldırının ardından tüm gibi sanat dünyası, tek yürek oldu. Alçakça saldırıyı kınayan ünlülerimiz, kahraman askerlerimize destek verdi: ‘Dualarımız sizinle’

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    Haberler Magazin İdlib'de Mehmetçik'e yapılan hain saldırının ardından Türkiye tek yürek oldu! İşte ünlülerin mesajları...
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