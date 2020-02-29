Mehmetçiğimize düzenlenen hain saldırının ardından tüm Türkiye gibi sanat dünyası, tek yürek oldu. Alçakça saldırıyı kınayan ünlülerimiz, kahraman askerlerimize destek verdi: ‘Dualarımız sizinle’ Mehmetçiğimize düzenlenen hain saldırının ardından tüm Türkiye gibi sanat dünyası, tek yürek oldu. Kerem alışık: Canımız çok yandı, acımız çok büyük, yüreğimiz kan ağlıyor. 33 evladımızı yitirdik. Ailelerinin acısını yüreğimde hissediyorum. Kalbim Mehmetçiğimizle çarpıyor. Bölgeye, ülkemize kalıcı barışın gelmesi en büyük duam. OKTAY KAYNARCA: Kardeşlerim Allah yar yardımcınız olsun... Şehitlerimizin mekanı cennet, gazilerimizin şifaları tez olsun. TÜRKAN ŞORAY: Derin bir acı içindeyim. Yüreğimiz dağlandı. Ailelerine Allah'tan sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsınlar. İnşallah bu aldığımız son acı haber olur ve ülkemize barış gelir. FATMA GİRİK: Bugün karanlık bir sabaha uyandık. Ailelerine sımsıkı sarılsam da acılarını bir iğne ucu kadar hafifletsem keşke ama hiçbir şey yüreğimizdeki bu acıyı soğutamaz. HÜLYA KOÇYİĞİT: Mübarek gecede aldığımız haber, 33 Mehmetçiğimizin şehit edilmesi yüreğimi yaktı. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri'ni korusun ve güç versin. Hakikaten yüreğim yanıyor. ALİŞAN: Askerlerimiz bayrak için, vatan için şehit oldular. Gururun gönderinde altın harflerle yazılacak adları. Her birinin ailesinin acıları, bizim acılarımızdır. Milletimizin başı sağ olsun. Ama bilinsin ki; boynumuzu büküp susmayacağız. Biz yeniden doğarız ölümlerde. Vatan sağ olsun. SİNAN AKÇIL: Bize kalleşçe saldırmadan önce tarihimize bir baksaydın keşke. Başımız sağ olsun. Önce vatan. SELDA ALKOR: Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Tüm Türkiye gibi kalbim yanıyor. Şehitlerimizin ailelerine ve Türkiye'ye sabır diliyorum. FUNDA ARAR: Bu nasıl bir acı! İçimiz yandı. Yaşanmasın, bir daha yaşanmasın. Şehitlerimize rahmet diliyorum. FERHAT GÖÇER: Acım o kadar derin ki duygularımı ifade edecek cümle kuramıyorum. Yüreğim kan ağlıyor, başımız sağ olsun. MUSTAFA CECELİ: Başımız sağ olsun. Onlar bizim kahramanlarımız. SELİN İMER: Bir ölür, bin diriliriz. Başın sağ olsun güzel Türkiyem ANNELERE BORÇLUYUZ DENİZ AKKAYA: Her Mehmetçik bir annenin biricik yavrusu... Elimiz vicdanımızda şunu net söyleyebiliriz ki; şehit annesi olmak kolay değil dostlar ve kanımca biz en çok o annelere borçluyuz... Ne yaparsak yapalım o borç kapanmaz. ACUN ILICALI: Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah tüm milletimize sabır versin. BİN KAT YANSINLAR Daha önce şehit düşen bir askerimizin babasının fotoğrafını paylaşan Esra Bilgiç, şöyle dedi: 'Garibanın, mazlumun yüreğini evlat acısıyla, kardeş acısıyla yakanların yüreği bin kat yansın kavrulsun.' ÇAĞATAY ULUSOY: Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun. Çok üzgünüm. ALEYNA TİLKİ: İnsanlık rahat bir hayat geçirsin diye; soğuk, kış, zor demeden sıcacık evlerini ve anne kucaklarını bırakıp bizler için çabalayan gençlerin ruhunu bir gün değil her gün analım. YUSUF GÜNEY: Ne diyeyim bilmiyorum ama ilahi adalet için ne olur bırakın her şeyi dua edelim vatanımız için. SARP APAK: Acınızı hafifletebilecek bir şeyler yapabilmeyi çok isterdim. Aklım, kalbim paramparça. Tüm halkımızın başı sağ olsun. TOLGA KAREL: Aldıkları yaraları vücutlarında bir İstiklal madalyası gibi taşıyan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet diliyorum. İdlib'deki alçak saldırı sonrası ünlülerden Mehmetçiğe destek mesajları
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