Bugünkü
Takvim

Hani liyakat? İstanbul Milletvekili ’ın eniştesi KİPTAŞ’ta genel müdür yardımcısı oldu!

İstanbul Milletvekili ’ın eniştesi ’ı, ’ne aldırdığı ortaya çıktı. Bektaş Ulusan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ’ta Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 18:49
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.02.2020 19:56
ABONE OL
Hani liyakat?

, genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun liyakat uyarısını dinlemedi. Genel Başkanı 'nun, 26 Temmuz'da Afyonkarahisar'da CHP'li Belediye Başkanları Çalıştayı'ndaki konuşmasında "Yönetici atamalarında liyakat esasına mutlaka uyunuz. Partizanca uygulamalardan kesinlikle kaçınınız. Efendim falan milletvekili telefon etti, onun akrabası. Hiç dinlemeyeceksin" sözleriyle belediye başkanlarına yaptığı uyarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem uygulanmadığı ortaya çıktı.

KARABAT'IN ENİŞTESİ BEKTAŞ ULUSAN KİPTAŞ'TA YÖNETİCİ!
CHP İstanbul Milletvekili 'ın eniştesi 'ı, 'ne aldırdığı ortaya çıktı. Bektaş Ulusan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden KİPTAŞ'ta Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olduğu öğrenildi.

Özgür Karabat'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı () Ekrem İmamoğlu ile görüştüğü ve eniştesi Bektaş Ulusan'ı İBB'ye alınmasını sağladığı ifade ediliyor.

KARABAT'I, NECATİ ÖZKAN VE EKREM İMAMOĞLU DESTEKLİYOR
Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü , "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitap çıkardı. Söz konusu kitabın, "Kampanya Makinasının Yönetimi" bölümünde Özgür Karabat'ın seçimin kazanılmasında önemli isimlerden olduğu iddia edildi.

Kitapta; kampanya makinasında; birinci sırada Necati Özkan, ikinci sırada Öykü Ajans (Özkan'ın ajansı), üçüncü sırada İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun ve ekibi, dördüncü sırada proje koordinatörü Emrah Şahan, beşinci sırada bilgi işlemci Melih Gecek, altıncı sırada CHP Milletvekili Özgür Karabat (ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı), yedinci sırada Lojistik ve finansman sorumlusu Fatih Keleş, sekizinci sırada hukukçu Burcu Aydın ve dokuzuncu sırada CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun isimleri yer aldı.

Canan Kaftancıoğlu'nun, Özgür Karabat'ın eniştesi Bektaş Ulusan'ın İBB'ye atanmasından rahatsız olduğu ifade ediliyor.

KENAN KIRAN / SABAH

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Hani liyakat? CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’ın eniştesi KİPTAŞ’ta genel müdür yardımcısı oldu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri