İdlib'de ne işimiz var? demek düşmanın yanında saf tutmaktır!

Günümüzde savaşlar ilan edilmiyor, adı konulmuyor... Bu bakımdan biz İdlib krizinde belki fazla kuralcı, diplomatik ve dürüst davrandık. Ama bitti. Şimdi savaş vakti... Ve herkes şunu bilmek zorunda: Artık moral bozmak ve demokrasi kılıfı altında ikide bir "bizim orada ne işimiz var?" diye sorup durmak öyle ya da böyle düşmanın yanında saf tutmaktır.

Yeri gelmişken... Canları sıkıldığında "Düşünsene, bir sabah kalktığında bir bakıyorsun ki, Norveç'te uyanmışsın" diye hayaller kuran ve bunu da sosyal medyada paylaşanlardan, elli yıl bu ülkede yaşayıp üstelik medyasında önemli görevler üstlendikten sonra imam bayıldı yemeğini New York 'taki bir restoranda fark edip beğenenlerden böyle günlerde bir şey beklememeli! Nihayetinde hemen hepsi talihsiz birer

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Bizi artık uluslararası kuruluşların destek çıkıyormuş gibi yapıpdan öteye gitmeyen açıklamaları da ilgilendirmiyor.Ve herkes için "sözün bittiği yer" yaklaşıyor,