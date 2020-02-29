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"'de ne işimiz var?" demek düşmanın yanında saf tutmaktır!

şehitlerine ağlıyor! 'de eli kanlı Esad rejiminin yaptığı saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Bölgede son zamanlarda yaşananlar, İdlib'deki varlığımızın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan yazarı , "Artık moral bozmak ve demokrasi kılıfı altında ikide bir "bizim orada ne işimiz var?" diye sorup durmak öyle ya da böyle düşmanın yanında saf tutmaktır." dedi.

  • Güncel
  • 29.02.2020 08:44
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 08:50
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İdlib'de ne işimiz var? demek düşmanın yanında saf tutmaktır!
İşte yazarı 'nun o çarpıcı yazısı:

Günümüzde savaşlar ilan edilmiyor, adı konulmuyor... Bu bakımdan biz krizinde belki fazla kuralcı, diplomatik ve dürüst davrandık. Ama bitti. Şimdi savaş vakti... Ve herkes şunu bilmek zorunda: Artık moral bozmak ve demokrasi kılıfı altında ikide bir "bizim orada ne işimiz var?" diye sorup durmak öyle ya da böyle düşmanın yanında saf tutmaktır.

Yeri gelmişken... Canları sıkıldığında "Düşünsene, bir sabah kalktığında bir bakıyorsun ki, Norveç'te uyanmışsın" diye hayaller kuran ve bunu da sosyal medyada paylaşanlardan, elli yıl bu ülkede yaşayıp üstelik medyasında önemli görevler üstlendikten sonra imam bayıldı yemeğini 'taki bir restoranda fark edip beğenenlerden böyle günlerde bir şey beklememeli! Nihayetinde hemen hepsi talihsiz birer milli eğitim zayiatı ve "ecnebi ruh"turlar.

Bizi artık uluslararası kuruluşların destek çıkıyormuş gibi yapıp "kınama"dan öteye gitmeyen açıklamaları da ilgilendirmiyor. Biz eylemdeyiz. Ve herkes için "sözün bittiği yer" yaklaşıyor, samimi olanları eyleme bekleriz.

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