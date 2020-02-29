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Son dakika: 'de ağır kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik yazışmalarına yansıdı

Son dakika haberi... operasyonları karşısında Hizbullah militanları, Rusya'yı kendilerine yardım etmemekle, rejimine bağlı güçleri de bölgeden kaçarak örgütü yalnız bırakmakla suçladı. 'de dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer'in de olduğu 9'una ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hala olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 11:41
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  • Son Güncelleme: 29.02.2020 11:41
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Hizbullah militanlarının paniği yazışmalarına yansıdı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () 'nin kentinde düzenlediği operasyonlarda büyük kayıplar veren Hizbullah militanlarının yaşadığı panik aralarındaki yazışmalarına yansıdı.

rejimi saflarında yer alan ve bugüne kadar binlerce masum sivili katleden İran destekli Hizbullah militanlarının kendi aralarında haberleşmek için kurdukları Whatsapp grubundaki yazışmalara AA ekibi ulaştı.

TSK operasyonları karşısında Rusya'yı kendilerine yardım etmemekle suçlayan militanlar, Esed rejimine bağlı güçlerin de bölgeden kaçarak örgütü yalnız bıraktığını belirtti.

İdlib'de dün yaşananlarla ilgili gruba ses kaydı gönderen bir militan, "Rus ordusu yardım etmedi ve Suriye ordusu da bölgeden kaçtı. Gençlerimiz tek başına kaldı. Türk ordusu bölgeyi ağır bombardımana tuttu. Enkazlar altında kalan kayıplarımız var. Aralarında Abbas ve Cafer'in de olduğu 9'una ulaştık. Henüz netleşen bir şey yok ve Ruslar hala olaylara kayıtsız durumda. Şimdilik bir şey sormayalım, durum çok kritik." ifadelerini kullandı.

Suriye'den gelen haberlerle panikleyen militanlar, örgütün kritik dönemlerde gelenek haline getirdiği birtakım "dualar" için de kampanya başlattı.



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