Bugünkü
Takvim

Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da '' açıklaması

Doha'da, 'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İdlib'de rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Hem sahada hem masada ne gerekiyorsa yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 29.02.2020 18:04
  •  - 
  • Son Güncelleme: 29.02.2020 18:30
ABONE OL

Doha'da, 'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göçmenler konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, "AB göçmenler konusunda sözlerini kısmen tutabildi." şeklinde konuştu.

"BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ"
Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti;

"Dün akşam Başkanımız Erdoğan ile Sayın Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin NATO tarafından desteklenmesi gerekiyor. Hem sahada hem masada ne gerekiyorsa yapıyoruz.

NATO'ya teşekkür ediyoruz, Suriye konusunda acil toplandılar. Rusya rejime destek veriyor. Çeşitli silahlı grupları getiriyor. Bu saldırganlığı durdurmazsak Türkiye'ye 3 milyon insan gelecek. Biz bugüne kadar bu yükü yalnız çektik, gelen destekler ortada."

"SALDIRILAR DURMALI"
Esad rejiminin saldırılarına da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı" dedi.

ABD'YE TEPKİ
AB sözünün yalnızca yüzde 10'unu tutabildi. Diğer taraftan bu Türkiye'de sosyal bir konu ve ekonomik bir yük. Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz, artık bu süreçten geri dönmek olmaz

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haberler Güncel Bakan Çavuşoğlu'ndan Doha'da 'İdlib' açıklaması
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri