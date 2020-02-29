Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Doha'da, İdlib'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Göçmenler konusuna değinen Bakan Çavuşoğlu, "AB göçmenler konusunda sözlerini kısmen tutabildi." şeklinde konuştu.

"BAŞKAN ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ"

Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti;

"Dün akşam Başkanımız Erdoğan ile Sayın Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye'nin NATO tarafından desteklenmesi gerekiyor. Hem sahada hem masada ne gerekiyorsa yapıyoruz.

NATO'ya teşekkür ediyoruz, Suriye konusunda acil toplandılar. Rusya rejime destek veriyor. Çeşitli silahlı grupları getiriyor. Bu saldırganlığı durdurmazsak Türkiye'ye 3 milyon insan gelecek. Biz bugüne kadar bu yükü yalnız çektik, gelen destekler ortada."

"SALDIRILAR DURMALI"

Esad rejiminin saldırılarına da değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı" dedi.

ABD'YE TEPKİ

AB sözünün yalnızca yüzde 10'unu tutabildi. Diğer taraftan bu Türkiye'de sosyal bir konu ve ekonomik bir yük. Sahada da masada da taviz vermeyeceğiz, artık bu süreçten geri dönmek olmaz