Türkiye'nin yüreğini yakan kara haber gece saatlerinde İblib'ten geldi. Hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu çok sayıda yaralı askerimiz var. Peki İblid'te şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu mu, İblid şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.