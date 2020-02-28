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Şehit isimleri belli oldu mu? şehitleri isimleri ve memleketleri

Kara dün gece geldi. Türkiye yasa büründü. 28 Şubat ve şehit isimleri memleketleri hakkında Genel Kurmay'ın açıklaması bekleniyor. 'de Esed güçleri, Rusların hava desteğiyle bölgedeki TSK unsurları hedef aldı. Bölgeden üst üste acı geldi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, ilk açıklamasında 9 olarak duyurduğu şehitlerin sayısını gece yarısı yaptığı açıklamada 33'e çıkardı. Vali Doğan, yaralıların tedavilerinin sürdüğünü ve hayati tehlikesi olan yaralı olmadığını duyurdu. İdlib veya İdlip, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve aynı isimli yönetim bölgesinin merkezi olan şehir. Halep'e 60 km uzaklıktadır.Bulunduğu ilin Türkiye'ye (Hatay iline) de toprak komşuluğu vardır.

  • Güncel
  • 28.02.2020 09:04
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 09:06
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Şehit isimleri belli oldu mu? İdlib şehitleri isimleri ve memleketleri

Türkiye'nin yüreğini yakan kara haber gece saatlerinde İblib'ten geldi. Hava saldırısı sonucu 33 askerimiz şehit oldu çok sayıda yaralı askerimiz var. Peki İblid'te şehit olan askerlerimizin isimleri belli oldu mu, İblid şehitleri isimleri ve memleketleri hakkındaki son haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

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