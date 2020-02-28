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İdlib'te yaralanan askerler hastaneye böyle getirildiler | Vatandaşların hastaneye akın ettiği görüntüler

İdlib'te yaralanan askerler hastaneye böyle getirildiler | Vatandaşların hastaneye akın ettiği görüntüler

28.02.2020 10:09

İdlib'de Rusya destekli rejim güçleri havadan saldırdı. 33 askerimiz şehit olurken, 36 Mehmetçik de yaralandı. Yaralanan askerlerimiz helikopterlerle Hatay Devlet Hastanesine getirildi. İşte yaralı askerlerin hastaneye getiriliş görüntüleri ve Hatay halkının askerlere kan vermek için hastaneye akın ettiği anların görüntüsü...


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