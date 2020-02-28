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Son dakika: Rusya'dan için yeni açıklama! "Anlaşma sağlandı"

Son dakika haberi... Rusya'dan ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Normalleştirme için ek önlemler alınması konusunda anlaşma sağlandı" denildi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 17:33
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 17:49
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Rusya'dan İdlib için yeni açıklama

Rusya'dan bir açıklaması daha geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Normalleştirme için ek önlemler alınması konusunda anlaşma sağlandı" ifadeleri kullanıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad Rejimi'nin alçak saldırısının ardından bu sabah saat 10.15'te görüşmüştü. Görüşmede, Başkan Erdoğan Türkiye'nin kararlılığını vurgularken, "Bundan sonra tüm Rejim unsurları açık hedeftir, vurduk, vuracağız" demişti. Erdoğan Putin'e Soçi ve Astana'yı hatırlatarak, 'Gereğini yapın, Esad'ı durdurun' ifadelerini kullanmıştı.

Rusya bu sabah yaptığı açıklamada, "Türk askerlerini biz vurmadık. O bölgede saldırımız olmadı" ifadeleri ile iddiaları yalanlamıştı. Başkan Erdoğan ile Putin arasında en kısa sürede yüz yüze ikili zirve gerçekleşeceği Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan duyurulmuştu.

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