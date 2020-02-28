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Almanya'dan 'ye destek mesajı!

'de Türk askerine yönelik hain saldırı hakkında açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, "İdlib'deki insani sorumluluk, uluslararası toplumundur, yalnızca 'nin değil. Bunu yapacağımız görüşmelerde, Türkiye'ye açıkça ifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Güncel
  • 28.02.2020 17:21
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 17:21
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Almanya'dan Türkiye'ye destek mesajı!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Rainer Breul, 'deki insani sorumluluğun yalnızca 'nin değil, uluslararası toplumun da olduğunu söyledi. Breul, 'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriyeli mültecilerle ilgili omuzladığı yükün bilincinde olduklarını, bu konuda Türkiye'yi desteklediklerini vurguladı.

ALMAN HÜKÜMETİ SORUMLULUK ÜSTLENMEK İSTİYOR
Bunun Türkiye sınırında bulunan İdlib'deki insani durum için de geçerli olduğuna işaret eden Breul, Türkiye'nin burada sorumluluk üstlendiğini, Alman hükümetinin de sorumluk üstlenmek istediğini kaydetti.

Breul, "İdlib'deki insani sorumluluk, uluslararası toplumundur, yalnızca Türkiye'nin değil. Bunu yapacağımız görüşmelerde, Türkiye'ye açıkça ifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ile yaptığı son toplantısında bu konuda ek destek sözü verdiğini anımsatan Breul, bunun arkasında da durduklarını kaydetti.

rejim güçlerinin dün gece İdlib'de mensuplarına yönelik saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

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