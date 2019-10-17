Hükümetin Suriye politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin son grup toplantısında "Bugün neredeyse dünyanın tamamını kendimize düşman ilan ettik" diyerek Türkiye'nin sınırındaki terör tehlikesini ortadan kaldırmak için yaptığı operasyonlara ket vurmaya çalışarak emperyalist güçlere göz kırptı.



BATI'NIN UŞAĞI SONER YALÇIN GEÇMİŞİNİ UNUTTU

Gerek yaptığı haberlerle gerek imza attığı köşe yazılarıyla emperyalizmin uşaklığını yapan Soner Yalçın, geçmişini unutarak AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye politikasını eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emperyalizme alet olduğunu yazdı. Her fırsatta hükümetin Suriye politikasını eleştiren ve Kemal Kılıçdaroğlu'na arka çıkmaktan geri kalmayan Yalçın, başarıyla yürütülen operasyonlardan prim yapma peşine düşerek milliyetçi naralar atmaya başladı.





"BATI'YA KARŞI DURURSAN 'FAŞİST DİKTATÖR' OLURSUN"

Geçmiş köşe yazılarında birçok kez Başkan Erdoğan'ı hedef alan ve yürütülen operasyonlarda ülkesinin yanında yer almak yerine emperyalist güçlerle saf tutan Yalçın, son köşe yazısında "Batı'nın her dediğini yaparsan "kahraman" olursun, karşı durursan "faşist diktatör!" Kılıçdaroğlu bunu bilmez mi?" sözleriyle çark etti.

