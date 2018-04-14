;
Yol Durumu
  1. Saldırıda İncirlik kullanıldı mı?

Kılıçdaroğlu’ndan skandal açıklaması

lideri ’ye yapılan operasyon ile ilgili ilk yorumunda yine Suriye rejiminden tavır alarak "Esad'i neden düşman ilan ettik?" dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan skandal Suriye açıklaması

2019 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarına hız veren Genel Başkanı , Hatay'a gitti.

ESAD'İN GELECEĞİ
'yle ilgili ilişkiler nedeniyle 'yi eleştiren CHP Lideri, Esad'in geleceğine Suriye halkının karar vermesi gerektiğini söyledi.

"ESAD'İ NEDEN DÜŞMAN İLAN ETTİK"
Ortak tarihimizin olduğu bir coğrafyada kavganın kimseye yarar getirmeyeceğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu, "Suriye'yi neden düşman ilan ettik. Esad'in geleceğine Suriye halkı karar verir." diye konuştu.

Türkiye'nin 'deki gerilimde yanlış politikalar izlediğini söyleyen CHP Lideri, 'da da Doğu Akdeniz'de de petrol ve doğalgaz yüzünden gerilimin yükseldiğini ifade etti

Etiketler: , , , , ,
  • 14 Nisan 2018, Cumartesi 11:59
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar