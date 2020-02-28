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'dan Rusya'nın skandal açıklamasına yalanlama!

Son dakika haberleri... Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı. Rusya'nın saatler sonrasında yaptığı skandal açıklamaya da tepki gösteren Akar, "İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" dedi.

  • Güncel
  • 28.02.2020 11:49
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 12:14
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Bakan Akar'dan Rusya'nın açıklamasına yalanlama

Son dakika haberleri... Akar, "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200'ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN AÇIKLAMASINA YALANLAMA
, Rusya'nın açıklamalarına tepki göstererek, "İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun bulunmadığını belirtmek isterim" dedi.

RUSYA TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMASINDA NE DEMİŞTİ?
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, Türkiye'nin kendilerine bölgede asker olup olmadığı konusunda bir bilgi vermediğini iddia edilerek şu ifadeler kullanıldı: "Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı."

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