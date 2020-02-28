Son dakika haberleri... İdlib'de Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırının ardından Türkiye'de bulunan mültecilere Avrupa sınır kapıları açıldı. AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin göçmen kararının ardından Yunanistan sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.



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