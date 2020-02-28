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Son dakika: 'nin sınır kapılarını açması 'ı telaşlandırdı! Sınıra asker yığıyor!

Son dakika haberleri... 'de Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırının ardından 'de bulunan lere Avrupa sınır kapıları açıldı. 'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin kararının ardından sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 12:01
  •  - 
  • Son Güncelleme: 28.02.2020 12:01
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Yunanistan sınıra asker yığıyor!

Son dakika haberleri... 'de Esad'ın kalleş saldırısı sonrasında 33 askerimiz şehit oldu. Kalleş saldırının ardından 'de bulunan lere Avrupa sınır kapıları açıldı. 'de yer verilen son dakika bilgisine göre; Türkiye'nin kararının ardından sınırdaki güvenlik sayısını arttırmaya başladı.

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Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'nin sınır kapılarını açması Yunanistan'ı telaşlandırdı! Sınıra asker yığıyor!
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