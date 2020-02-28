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Son dakika: İdlib'de Esad rejiminden alçak saldırı: 33 asker şehit oldu | Dakika dakika tüm gelişmeler

Son dakika haberi... Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarının saldırıya uğradığını belirterek, saldırı sonucu 33 askerin şehit olduğunu söyledi. Doğan, şu anda tedavi gören 32 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurmaylarıyla Beştepe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi. Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi. Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı." ifadeleri kullanıldı. İşte dakika dakika son gelişmeler.

28.02.2020 09:06 - Son Güncelleme: 28.02.2020 09:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





