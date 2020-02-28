Son dakika: İdlib'de Esad rejiminden alçak saldırı: 33 asker şehit oldu | Dakika dakika tüm gelişmeler
Son dakika haberi... Hatay Valisi Rahmi Doğan, İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarının saldırıya uğradığını belirterek, saldırı sonucu 33 askerin şehit olduğunu söyledi. Doğan, şu anda tedavi gören 32 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığını belirtti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kurmaylarıyla Beştepe'de güvenlik toplantısı gerçekleştirdiği belirtildi. Alınan bilgiye göre, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 günde 1709 rejim unsuru, 55 tank, 3 helikopter, 18 zırhlı araç, 29 obüs, 21 askeri araç, 4 doçka, 6 mühimmat deposu ve 7 havan topu mermisini etkisiz hale getirdi. Rusya'dan yapılan son dakika açıklamasında "Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Rusya ateşkesin sürmesi için elinden geleni yaptı." ifadeleri kullanıldı. İşte dakika dakika son gelişmeler.
"REJİMİN TÜM HEDEFLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etmekte olan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Zirvenin İdlib'de görev yapan askerlere yönelik menfur saldırı dolayısıyla gerçekleştirildiğini belirten Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir.