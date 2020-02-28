28 Şubat A Haber canlı yayın izleme linki internette yoğun şekilde araştırılıyor. Bu bağlamda Suriye İdlib son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Suriye'nin İdlib kentinde katil Esad'ın hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Yapılan kalleş saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Suriye'de tüm adımlarını uluslararası hukukun gereğince atan Türkiye'yi alternatif planlarını uygulamaya koyabilir. Türkiye, Suriye ile ilgili her türlü faaliyetinde uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştı. Buna rağmen muhataplarından beklediği karşılığı ve anlayışı göremedi. İşte 28 Şubat İdlib son dakika haberleri takvim.com.tr'de

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Türkiye her an yeni planı devreye koyabilir!

Suriye'nin İdlib kentinde katil Esad'ın hain saldırısı sonrası 33 askerimiz şehit oldu. Yapılan kalleş saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Suriye'de tüm adımlarını uluslararası hukukun gereğince atan Türkiye'yi alternatif planlarını uygulamaya koyabilir.

Türkiye, Suriye ile ilgili her türlü faaliyetinde uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştı. Buna rağmen muhataplarından beklediği karşılığı ve anlayışı göremedi. Bu durum Türkiye'yi bundan sonraki süreçle ilgili önemli adımlar atmaya mecbur bırakabilir.

RUSYA SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ

Ankara, gerek rejimle ilişkileri, gerekse Astana sürecinin bir tarafı olması sebebiyle Rusya Federasyonu'nun rejimi önleme sorumluluğunu yerine getirmediğini düşünüyor.

Başkent kulislerinde, Rusya ile devam eden müzakerelerin sonuçsuz kalması Türkiye'yi alternatif planlarını uygulamaya koymaya itebileceği ifade ediliyor. Türkiye'nin çekilme için verdiği sürenin tamamlanmasıyla bu planların detaylarının daha da şekillenmeye başlamıştı.

TÜRKİYE TEHDİDE KARŞI TÜM KOZLARINI SONUNA KADAR KULLANMAKTA KARARLI

Bunun yanında İdlib'deki saldırıların sorumlusunun Esed rejimi olduğu delilleriyle ortaya konularak uluslararası camianın da dikkati çekilmeye çalışılacaktır.

Türkiye, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sınırın karşısından gelen güvenlik tehdidine karşı tüm kozlarını sonuna kadar kullanmakta kararlı.

BAŞKAN ERDOĞAN RUSYA'YA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyareti öncesi Rusya'ya tepki göstermişti. Erdoğan, ''Rusya rejim güçlerine en üst düzeyde desteği veriyor. Her ne kadar inkar etseler de bizde kanıtları var." ifadelerini kullanmıştı.

ABD, Türkiye-Suriye sınırına asker gönderecek mi?

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Suriye'deki faaliyetlerine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Miley, kendisine yöneltilen bir soruya "Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma konusunda ne niyetimiz ne de planımız var." dedi.

Milley, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde 2021 savunma bütçesine ilişkin soruları yanıtladı. Milley, "Suriye'deki misyonumuz değişmedi. Misyonumuz, Suriye'nin doğusunda DEAŞ ile yapılan mücadeledir. Türkiye-Suriye sınırına bir daha asker konuşlandırma konusunda ne niyetimiz ne de planımız var." diye konuştu.

Bakan Esper de ABD'nin misyonunun, şu anda sadece ülkenin doğusundaki petrol bölgelerinde, terör örgütü DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellemek olduğunu vurgulayarak, "Sınır bölgesine asker göndermemiz şu aşamada olası görünmüyor." dedi.

Bir kongre üyesinin, "ABD'nin bir daha Suriye iç savaşına karışıp karışmayacağı" sorusuna Esper, "Bu yönde bir tartışmanın olmadığı" yanıtını verdi.

ABD, Suriye'nin doğusunda SDG ismini kullanan YPG/PKK terör örgütüne destek vermek üzere 600 asker bulunduruyor.