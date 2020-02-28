Boğazlar kapatıldı mı? Son dakika gelen haberlere göre, İdlib'deki Türk komando taburuna yönelik hava saldırısı gerçekleşti.Yapılan saldırı sonrasında Türkiye'nin boğazları kapatıp kapatmayacağını merak ediyor. Peki Türkiye'nin boğazları kapatma hakkı var mı?

BOĞAZLAR KAPATILDI MI?

Henüz boğazların kapatılıp kapatılmadığı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse haberimizde olacak.

RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZLARDAN GEÇTİ Mİ?

İdlib'de ki hain saldırı da 33 Mehmetcik şehit oldu. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk askeri olmaması gereken bölgede rejim jetlerince vuruldu" ifadesine yer verildi. Aynı açıklamada Rus uçaklarının Türk askerinin vurulduğu bölgede görev almadığı bilgisine yer verildi.

İki Savaş Gemisi Akdeniz'e yönlendirildi;

Bazı yabancı kaynaklar, alçak saldırının ardından Rusya'ya ait iki savaş gemisinin Karadeniz'den Akdeniz'e doğru hareket ettiğini yazdı.

Rus Interfax Haber Ajansı ise Rusya'nın seyir füzeleri yüklü iki fırkateynini Suriye kıyılarına yolladığı haberini geçti.

Gazeteci Kassem Hamadé de sosyal medya hesabından haberini duyurdu.

TEHDİT VARSA...

Türkiye'nin 1936 yılında Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya, Avustralya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya ile imzaladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi, savaş veya savaş tehdidi halinde Türkiye'ye önemli imkanlar sağlıyor. Barış zamanında belirli kurallara uyulması şartıyla boğazları ticaret gemileri ve savaş gemilerinin geçişinde özgür bırakan Montrö Sözleşmesi'ne göre, 'savaş zamanında Türkiye savaşan ülke ise, savaş gemilerinin boğazlardan geçişi konusunda dilediği gibi davranabiliyor.' Anlaşmaya göre Türkiye, kendisini pek yakın bir savaş tehdidi karşısında sayarsa da boğazlarda dilediği gibi davranabiliyor. Ancak bu kural bir şarta bağlı. 'Savaş tehdidi' gerekçesiyle boğaz kapatma kararını Milletler Cemiyeti Konseyi'nin 3'te 2 çoğunlukla onaylaması gerekiyor. Durum onaylanmazsa bu karar geri alınıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında fiilen ortadan kalkan Milletler Cemiyeti Konseyi bugün Birleşmiş Milletler'e evrilirken, bu hükmün nasıl uygulanacağı halen belirsizliğini koruyor.

TİCARİLER DE DAHİL

Türkiye'ye savaşa taraf ya da savaş tehdidi halinde boğazlarda tanınan bu imtiyaz, ticaret gemilerinin geçişlerinde ise Türkiye'ye 'kontrol hakkı' getiriyor. Barış zamanında hiçbir şart olmaksızın boğazlardan geçişte tam özgür kalan ticaret gemileri, savaş zamanında ise şartlı geçiş yapıyor. Eğer Türkiye savaşan tarafsa, Türkiye ile savaşmayan ülkelerin ticaret gemileri, düşmana hiçbir biçimde yardım etmemek koşuluyla boğazlardan geçebiliyor. Geçişler ise yalnızca gündüz ve kılavuzla yapılabiliyor. Aynı şartlar Türkiye'nin kendini pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidi karşısında sayması durumunda da uygulanabiliyor.