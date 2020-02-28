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Büyükelçiliği ve AB Delegasyonundan Türkiye'ye taziye mesajları

'de yaşanan saldırı sonrası 33 askerimizin şehit olması nedeniyle 'nin Ankara Büyükelçiliği ve Türkiye Delegasyonu taziye mesajları yayınladı. AB Delegasyonu taziye mesajında, " rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'te yeniden başlatılan ve büyük acılara neden olan askeri saldırı kabul edilemez." dedi. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği ise, "İdlib'de çok sayıda Türk askerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Güncel
  • 28.02.2020 13:13
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 13:13
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İngiltere ve AB'den Türkiye'ye taziye mesajları

(AB) Türkiye Delegasyonu ve 'nin Ankara Büyükelçiliği, 'de Esed rejiminin saldırıları sonucu 33 askerin şehit düşmesi nedeniyle taziye mesajları yayımladı.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger tarafından paylaşılan mesajda şunları kaydedildi:

İdlib'te hayatını kaybeden askerler nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı derin acıyı paylaşıyoruz. AB Türkiye Delegasyonu olarak, yakın ortağımız ve aday ülke olan Türkiye'ye en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. rejimi ve destekçileri tarafından İdlib'te yeniden başlatılan ve büyük acılara neden olan askeri saldırı kabul edilemez."

Taziye mesajında ayrıca AB Konseyinin tüm taraflara sürdürülebilir bir ateşkesin hayata geçirilmesi, sivillerin korunmasının garanti altına alınması ve 17 Eylül 2018 tarihli Soçi Mutabakatı kapsamındaki taahhütlerinin eksiksiz yerine getirilmesi çağrısında bulunulduğu hatırlatıldı.

"EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"
İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Birleşik Krallık, dün geceki korkunç olay nedeniyle NATO müttefikimiz ve dostumuz Türkiye'ye ve Türk halkına yürekten başsağlığı dileklerini sunmaktadır. İdlib'de çok sayıda Türk askerinin ölümüne ve yaralanmasına yol açan hava saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, şehitlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise acil şifa dileklerinde bulunuldu.

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