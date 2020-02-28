İdlib'te meydana gelen alçak saldırı sonrasında tüm planlar masada. Türkiye'nin atacağı adımlar tüm dünya tarafından oldukça merak ediliyor.
Bu bağlamda Boğazlar kapatıldı mı? Sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan saldırı sonrasında boğazlarını kapatılı kapatılmayacağı merak ediliyor.
Boğazlar kapatıldı mı? Türkiye'nin boğazları kapatma hakkı var mı? İDLİB son dakika haberleri...
Boğazlar kapatıldı mı? Son dakika gelen haberlere göre, İdlib'deki Türk komando taburuna yönelik hava saldırısı gerçekleşti.Yapılan saldırı sonrasında Türkiye'nin boğazları kapatıp kapatmayacağını merak ediyor. Peki Türkiye'nin boğazları kapatma hakkı var mı? Türkiye'nin 1936 yılında Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya, Avustralya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya ile imzaladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi, savaş veya savaş tehdidi halinde Türkiye'ye önemli imkanlar sağlıyor.
İdlib'te meydana gelen alçak saldırı sonrasında tüm planlar masada. Türkiye'nin atacağı adımlar tüm dünya tarafından oldukça merak ediliyor.
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