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? 'nin boğazları kapatma hakkı var mı? haberleri...

? gelen haberlere göre, 'deki Türk komando taburuna yönelik hava saldırısı gerçekleşti.Yapılan saldırı sonrasında 'nin boğazları kapatıp kapatmayacağını merak ediyor. Peki Türkiye'nin boğazları kapatma hakkı var mı? Türkiye'nin 1936 yılında Bulgaristan, Fransa, Büyük Britanya, Avustralya, Yunanistan, Japonya, Romanya, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya ile imzaladığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi, savaş veya savaş tehdidi halinde Türkiye'ye önemli imkanlar sağlıyor.

  • Güncel
  • 28.02.2020 17:53
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  • Son Güncelleme: 28.02.2020 17:53
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Boğazlar kapatıldı mı? Türkiye'nin boğazları kapatma hakkı var mı?

İdlib'te meydana gelen alçak saldırı sonrasında tüm planlar masada. Türkiye'nin atacağı adımlar tüm dünya tarafından oldukça merak ediliyor.
Bu bağlamda Boğazlar kapatıldı mı? Sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan saldırı sonrasında boğazlarını kapatılı kapatılmayacağı merak ediliyor.

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