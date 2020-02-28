İdlib'te meydana gelen alçak saldırı sonrasında tüm planlar masada. Türkiye'nin atacağı adımlar tüm dünya tarafından oldukça merak ediliyor.

Bu bağlamda Boğazlar kapatıldı mı? Sorusu sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan saldırı sonrasında boğazlarını kapatılı kapatılmayacağı merak ediliyor.